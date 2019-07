Gli Stati Uniti puntano alla quarta Coppa del mondo

Gli ultimi quattro anni sono stati a tratti tumultuosi per le detentrici della Coppa del mondo. Dopo una tournée per festeggiare la vittoria che le ha portate in tutto il paese, sono arrivate un’inattesa sconfitta ai quarti di finale con la Svezia alle Olimpiadi del 2016 e una controversa separazione con la portiera di vecchia data Hope Solo, a cui è seguito un lungo periodo di sperimentazione che ha visto Jill Ellis convocare 61 giocatrici in due anni e mezzo. Il momento più difficile è stato nel 2017, quando la squadra ha brevemente ceduto il primo posto nella graduatoria mondiale alla Germania, dopo tre sconfitte subite in casa: con l’Inghilterra e con la Germania, che hanno portato gli Stati Uniti a un ultimo posto nella SheBelieves cup, e con l’Australia, prima volta di sempre, nel Torneo delle nazioni (per non parlare delle proteste per le discriminazioni salariali e i difficili negoziati per il contratto collettivo che spesso hanno messo in ombra i risultati sul campo).

Ma Ellis alla fine si è decisa per una formazione 4-3-3 costruita intorno ad alcuni punti fermi: la portiera Alyssa Naehr (che ha battuto la concorrenza di Ashlyn Harris per una maglia da titolare), la coppia di centrali difensive Abby Dahlkemper e Becky Sauerbrunn, le centrocampiste Lindsey Horan e Julie Ertz, e la coppia formata da Megan Rapinoe e Alex Morgan in attacco. Il risultato? Una fila di 28 partite senza sconfitte, interrotta soltanto lo scorso gennaio.

Uno stile spavaldo improntato in primis all’attacco e messo in pratica da Rapinoe, Morgan, Tobin Heath, Mallory Pugh, Christen Press e dall’esperta Carli Lloyd faceva intuire che la squadra non avrebbe avuto problemi a segnare varie reti in Francia. La domanda più pressante all’inizio del torneo era se sarebbe stata in grado di evitare che le avversarie restituissero con frequenza il favore. Le statunitensi hanno aperto il 2019 con risultati discontinui: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, e due partite consecutive con reti subite, un fatto che non succedeva da otto anni. Naehr, sempre piuttosto discontinua con la sua nazionale, non è stata aiutata da una difesa non solidissima per profondità ed esperienza: la titolare nel ruolo di terzino destro, Kelley O’Hara, è stata penalizzata dagli infortuni e la sua collega a sinistra, Crystal Dunn, sta giocando in una posizione arretrata rispetto a quella per lei più naturale.

Questo non significa che la squadra di Ellis non sia arrivata al torneo da favorita.