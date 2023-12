Dopo tre estati molto calde, in Messico c’è stato un quarto di precipitazioni in meno rispetto alla media degli ultimi trent’anni. A settembre la situazione ha raggiunto un punto critico, racconta Le Monde in un reportage. Attualmente il 71 per cento del paese si trova in una situazione di siccità anormale e il 19 per cento attraversa una siccità estrema.

A Città del Messico, una megalopoli costruita sul letto di un vasto lago che si è completamente prosciugato all’inizio del novecento e che ogni anno riceve abbondanti piogge, la siccità sta minacciando la seconda fonte di approvvigionamento idrico: il sistema Cutzamala. Attraverso una rete di più di trecento chilometri di canali e dighe, può fornire a Città del Messico fino a 15mila litri d’acqua al secondo, pari a un quarto del consumo della città. Ma i bacini che lo alimentano hanno sofferto per la mancanza di precipitazioni negli ultimi tre anni, perdendo il 60 per cento delle loro riserve e raggiungendo il livello più basso della loro storia. In molte zone della capitale e in vari municipi dell’Estado de México manca l’acqua da più di un anno: interi quartieri dipendono dal rifornimento delle autocisterne.

Per compensare la riduzione del sistema Cutzamala, il governo ha intensificato le trivellazioni: secondo i dati ufficiali, la capitale estrae dal suo sottosuolo più di 18mila litri d’acqua al secondo. Di conseguenza i livelli delle falde acquifere si abbassano di un metro ogni anno, i terreni argillosi inariditi si compattano sotto il peso della città, che sprofonda di trenta centimetri all’anno. L’idea di far affluire l’acqua dall’esterno per evitare il collasso della città risale agli anni cinquanta. Solo che allora Città del Messico aveva tre milioni di abitanti e si estendeva su 23mila ettari. Oggi gli abitanti sono più di 23 milioni e la città su 175mila ettari.