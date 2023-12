Per far fronte alla situazione il governo del presidente Lula da Silva l’11 dicembre ha annunciato il piano Ruas visíveis, strade visibili, con un investimento iniziale di 982 milioni di real (184 milioni di euro). Il leader brasiliano ha detto che la colpa della situazione è dello stato. La metà dei soldi sarà impiegata per l’alimentazione, con finanziamenti agli stati e ai municipi che gestiscono le mense popolari. Si formeranno inoltre almeno cinquemila professionisti della sanità per lavorare nelle strade.

Il problema di chi non ha una casa e vive per strada nelle città non è una novità per il Brasile. Ma in dieci anni il numero di senzatetto è decuplicato, passando da 22mila nel 2013 a 227mila quest’anno. Sono i dati resi pubblici dall’Ipea, un organo del governo brasiliano che si occupa di analisi economiche.

Una parte importante dei soldi stanziati dal governo sarà investita per campagne contro la discriminazione dei senzatetto, per la creazione di punti di assistenza come lavanderie e bagni pubblici, per far partire corsi di alfabetizzazione e programmi per la regolarizzazione di chi non ha documenti.

Il piano vieta espressamente la cosiddetta architettura ostile, cioè l’uso di strutture e materiali per impedire a chi vive per la strada di dormire in alcuni luoghi. Purtroppo, fa notare El País, alla politica abitativa in senso stretto sono riservati pochi soldi: 3,7 milioni di real per inserire le persone senza dimora nei programmi sociali di alloggi popolari e per costruire 150 case in tutto il Brasile, dando priorità alle famiglie con bambini piccoli e alle donne in gravidanza.