Il 21 gennaio Benito, la giraffa più famosa del Messico, è partito per un viaggio di quasi duemila chilometri da Ciudad Juárez, nello stato settentrionale di Chihuahua, a Puebla, nel centro del paese. È stato trasportato su una roulotte speciale pensata per i suoi quattro metri e mezzo di altezza e più di due tonnellate di peso, e accompagnato da una squadra di veterinari, specialisti della fauna selvatica e da alcuni agenti della guardia nazionale.

Durante la traversata per undici stati del paese, alcuni segnati dalla violenza dei cartelli della droga, il gruppo di esperti ha avuto un unico obiettivo: far sì che l’animale stesse bene e si stressasse il meno possibile. La squadra è stata coordinata da Frank Carlos Camacho, il direttore dell’Africam Safari, a Puebla, dove Benito si unirà a un branco di sette giraffe dopo alcuni giorni di osservazione per accertarsi che sia in buona salute e dargli il tempo di abituarsi al nuovo luogo, ai suoi rumori, ai versi degli altri animali.

Il trasferimento della giraffa è considerato una vittoria per il movimento animalista e non sarebbe stato possibile senza la pressione di un gruppo di cittadini che per mesi ha denunciato le condizioni inadeguate in cui viveva. L’animale, allevato in cattività, era arrivato lo scorso maggio nel Parque central di Ciudad Juárez, gestito dal governo statale. Era stato rinchiuso in un piccolo lotto polveroso dove c’erano solo una capanna di cemento e un telo per proteggersi dal sole.