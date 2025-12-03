L’arte di Frida Kahlo (1907-1954) è nota a livello internazionale, i suoi quadri sono esposti nei musei di tutto il mondo, le sue opere sono state vendute per cifre milionarie e il suo viso è diventato un simbolo universale dell’identità messicana. Ma è soprattutto nel quartiere di Coyacán, la zona di Città del Messico dove l’artista è nata e cresciuta, che si trova la sua storia più intima e familiare e dove alla fine di settembre è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo, il museo Casa Kahlo, o Casa roja (casa rossa), il colore che simboleggia “il cuore della famiglia Kahlo”, come ha raccontato la pronipote della pittrice Mara Romeo, 72 anni, al quotidiano La Jornada. Aggiungendo: “Se nella Casa azul abbiamo conosciuto la Frida artista e combattente, qui la incontriamo tra i suoi affetti che l’hanno resa la persona che è stata”. La Casa azul, che si trova a pochi isolati dal nuovo museo, è il posto in cui Frida nacque e morì e dove visse con il marito e pittore Diego Rivera.

In un reportage su Le Monde, la corrispondente Anne Vigne racconta la visita al nuovo spazio espositivo e alcune polemiche di cui in Messico si è parlato poco. All’ingresso un cartello recita: “Questa casa è stata la casa della famiglia Kahlo per quattro generazioni”. Mara de Anda, la figlia di Mara Romeo, mostra le fotografie dei genitori e delle tre sorelle di Frida Kahlo e spiega: “Le Kahlo si riunivano in soggiorno e in cucina, il luogo più emblematico delle famiglie messicane”. Durante i lavori di restauro, proprio nella cucina è apparso un affresco attribuito alla pittrice, El mesón de los gorriones, La locanda dei passeri, datato 1949. E la cantina, a cui si accede attraverso una stretta scala, viene descritta dalle nipoti di Kahlo come “il luogo segreto, dove Frida andava a rifugiarsi, lontano dai problemi con il marito”.