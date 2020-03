La sera del 12 marzo Wilma Sangalang Naguit, 46 anni, stava rientrando a casa dal lavoro. Aspettava la metropolitana poco distante dalla stazione centrale di Milano. Indossava la mascherina per proteggersi da un possibile contagio di Covid-19 e un uomo le si è avvicinato per chiederle l’elemosina. Sangalang Naguit gli ha chiesto gentilmente di mantenere le distanze e l’uomo le ha sputato addosso. “Non mi ha colpita ma mi sono spaventata tantissimo”, ricorda la donna, “non c’era nessun altro, mi veniva da piangere. Tornata a casa mi sono tolta i vestiti e ho fatto una doccia”. Sangalang Naguit lavora come colf per una famiglia milanese, ma dopo questa brutta esperienza ha preso dei giorni di ferie e ha deciso di non uscire più di casa. Lo stesso ha fatto suo marito Benedict, che lavora in un laboratorio di pasticceria.

Wilma e Benedict hanno due figli, un ragazzo di 18 anni e un bambino di quasi quattro. Quando la regione Lombardia ha chiuso le scuole, il 24 febbraio, il piccolo è rimasto a casa con il grande mentre i genitori erano al lavoro. Ma dall’11 marzo il livello di allarme si è alzato, bar e ristoranti sono stati chiusi, e alle persone è stato fortemente consigliato di rimanere in casa, limitando il più possibile gli spostamenti. “Non andiamo nemmeno più in cortile”, dice Wilma Sangalang Naguit, “viviamo all’ottavo piano e non possiamo sapere chi ha preso l’ascensore prima di noi”.

La donna è anche preoccupata per sua sorella Irene, che lavora nella casa di un’oculista, dove si prende cura delle figlie e della madre della donna. “Lei continua ad andare a lavorare e porta con sé sua figlia di tre anni, dice che non può permettersi di perdere il lavoro, ma io le rispondo che i soldi non servono se si ammalano lei o la sua bambina”.

Questioni di genere

Dopo la Cina, l’Italia è il paese con più casi accertati di Covid-19. Secondo i dati aggiornati alle 18 del 18 marzo, i casi positivi sono 28.710, le persone decedute 2.978 e quelle guarite 4.025. Anche se i casi di bambini contagiati sono pochissimi, la gestione dei figli rappresenta una delle preoccupazioni collaterali più serie per moltissime famiglie italiane.

Il ricorso al telelavoro, tanto elogiato dalle aziende, è difficile per chi è a casa e si deve anche occupare dei bambini. Monica Postiglione, 40 anni, coordinatrice della Turin school of regulation – fondazione che si occupa di politiche ambientali – vive a Torino con le due figlie. Maia ha quasi dieci anni e Lea cinque. L’ex compagno della donna abita poco distante: “Avere due case per le bambine è un bene perché hanno più libertà di movimento. La grande per ora non segue nessuna lezione online ma l’altro giorno ha fatto la sua prima ora di ginnastica, per la piccola invece la scuola non ha pensato a nulla. Abbiamo provato a fare una videomerenda con i suoi compagni su Zoom ma è stato un disastro, tra chi piangeva, chi urlava e chi si vergognava”.

L’ex compagno di Postiglione insegna storia all’università e da quando le lezioni sono state sospese lavora più di prima: “Deve preparare le lezioni a distanza, registrarle, caricarle su un programma. Invece che due ore gliene servono sei e a me viene naturale dirgli di non preoccuparsi, con le bambine ci posso stare di più io. Anche se, come lui, avrei del lavoro da fare da casa. Il virus non ha potuto nulla contro le questioni di genere irrisolte”.