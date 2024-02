Avevo incrociato il suo sguardo, insieme a quello di decine di altre persone, all’interno di un vagone della metropolitana affollato. Erano da poco passate le 22, avevo finito di seguire un workshop di giornalismo e dovevo raggiungere casa di un amico che mi ospitava in una città in cui non vivevo, in un quartiere dove non ero mai stata. E dove a distanza di più di dieci anni non sono più tornata.

Se solo ne fossi in grado gli potrei fare un ritratto. Biondo, occhi chiari e uno zaino Invicta sulle spalle. Sulla trentina. Non particolarmente alto né magro. Chissà se l’immagine che ho in testa gli somiglia sul serio.

Per un po’ di anni non ho avuto un buon rapporto con i sottopassaggi e ho preferito fare chilometri di strade alternative invece di passarci. La cosa mi faceva imbestialire.

E invece abbiamo riattaccato, e in pochi secondi quei passi troppo vicini sono diventati una mano che mi afferrava dalla cintura dei pantaloni. Il tizio biondo con lo zaino mi stava spingendo verso il lato buio della strada. Ho urlato, tantissimo, e l’ho colpito con l’ombrello. Poi ho corso, non saprei dire quanto né con quali gambe.

Sentivo dei passi dietro di me, e ogni tanto avevo la percezione che si stessero avvicinando. Normale, pensavo. Troppo vicini, non volevo pensare. Una voce in qualche area remota del mio cervello mi diceva che finché parlavo al telefono sarei stata al sicuro. E così, anche quella volta, l’avrei scampata.

A come ho vissuto quell’esperienza ripenso spesso. Per diverso tempo non l’ho raccontata praticamente a nessuno. Mi dicevo che era per non creare preoccupazione inutile, tutto sommato era andata bene. In realtà avevo il dubbio di aver sbagliato qualcosa. In fondo non avevo cercato una strada diversa rispetto a quella poco illuminata. Il corso era finito nel tardo pomeriggio, ma mi ero trattenuta in giro fino a sera. E non conoscevo il posto dove stavo andando. Avevo forse ricambiato lo sguardo in metropolitana?

Mi sono limitata a evitare i sottopassaggi, senza riuscire a dare una forma e un nome al fastidio che mi provocava dover cambiare strada. La sensazione di non aver fatto abbastanza non mi ha abbandonata per anni, mi è rimasta addosso come un prurito che ogni tanto ritornava.

Ero cresciuta con la convinzione che la violenza maschile fosse un dato inevitabile. Il mio compito come donna era fare di tutto per evitarla. Nel caso non ci fossi riuscita – e nonostante l’inevitabilità – la colpa sarebbe stata mia. Qualche anno più tardi avrei imparato che questa dissonanza cognitiva socialmente accettata si chiama “cultura dello stupro”.