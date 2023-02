Da quando mi sono cominciate le mestruazioni penso che sia una cosa naturale e che ci sia bisogno di parlarne come di qualsiasi altro argomento, anche perché per la nostra società è un po’ un tabù, secondo voi?–Ilaria

Una volta ho comprato alcune cose, tra cui gli assorbenti, e la persona alla cassa ha messo tutto in una busta trasparente, ma gli assorbenti li ha prima infilati in un sacchetto di carta. Come se fosse normale nascondere gli assorbenti. Molti maschi non hanno idea di cosa siano le mestruazioni e alcuni sono disgustati solo a sentirle nominare. Se i maschi avessero il ciclo sarebbe una cosa da veri uomini sanguinare ogni mese. Ci sarebbero ferie pagate per ogni ciclo e la ricerca scientifica avrebbe trovato sistemi migliori contro i dolori mestruali. In classe non mi faccio problemi a chiedere a una compagna se ha un assorbente, ma se sto male preferisco dirlo a una professoressa, che capisce al volo. Invece a volte i professori maschi ti guardano con aria interrogativa e ti chiedono perché hai mal di pancia.–Franca, 13 anni

Per quanto riguarda le mestruazioni, credo che molti confondano la parola “intimo” con “imbarazzante”. Per esempio, anche se non parliamo tutto il tempo della pipì, nessuno viene messo nella condizione di vergognarsi di dire che deve farla o di comprare la carta igienica. È qualcosa di intimo ma non di imbarazzante. Invece sulle mestruazioni c’è un tabù, e quella che è una normale funzione corporea che accade a metà della popolazione mondiale diventa qualcosa di cui ridacchiare. Gli uomini soprattutto vanno educati e l’unico modo per farlo è parlare delle mestruazioni. Se qualcuno si azzarda a reagire in modo sbagliato, bisogna fargli capire che demonizzare le mestruazioni è un comportamento maschilista e arcaico, ed è questo semmai a essere imbarazzante.–Claudio, 44 anni

