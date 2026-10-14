Il 15 settembre la Caucus room, una delle sale più prestigiose del congresso statunitense, ha ospitato un pranzo fuori dal comune. Tra i 180 invitati c’erano stretti collaboratori del presidente Donald Trump e alcuni degli esponenti più intransigenti del Partito repubblicano. A tavola sedevano anche una decina di ambasciatori e di leader cristiani evangelici. L’internazionale reazionaria si era riunita per celebrare il sesto anniversario di un documento per loro di grande importanza. La Dichiarazione di consenso di Ginevra, un testo di tre pagine scritto su iniziativa della prima amministrazione Trump nell’ottobre 2020, a margine dell’assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), proclama il primato del “diritto alla vita” e afferma che “non esiste un diritto internazionale all’aborto”. Ventidue paesi, tra cui cinque promotori (Ungheria, Uganda, Brasile, Egitto e Indonesia), avevano sostenuto l’iniziativa statunitense.

Sei anni dopo i paesi che hanno aderito sono saliti a 46, tra cui Russia, Arabia Saudita e Burkina Faso. Per Washington, promotrice di questa alleanza eterodossa, l’obiettivo è far sentire la voce degli oppositori all’aborto nelle istituzioni internazionali.

“La mia amministrazione difenderà sempre la dignità della vita umana, la salute e il benessere delle donne, la forza della famiglia”, ha scritto Trump in un messaggio letto in occasione del pranzo da Vince Haley, uno dei suoi consiglieri politici. “Insieme porteremo avanti questi princìpi e costruiremo un futuro più solido, sano e prospero per le generazioni future”.