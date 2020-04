In alcuni paesi europei e negli Stati Uniti sono stati segnalati casi di bambini colpiti da rare sindromi infiammatorie.

Di che si tratta?

All’inizio di questa settimana, la Pediatric intensive care society britannica ha avvertito i medici che, nelle ultime tre settimane, c’è stato un aumento nel paese del numero di bambini di tutte le età con “uno stato infiammatorio multisistemico che richiede cure intensive”. Aumenti simili sono stati segnalati anche in altri paesi, tra cui l’Italia e la Spagna.

Che cos’è uno stato infiammatorio multisistemico?

È una violenta risposta immunitaria dell’organismo che può colpire diversi organi e tessuti. In questo caso i sintomi sono molto simili a quelli di due malattie rare: la sindrome di Kawasaki, che provoca l’infiammazione dei vasi sanguigni (vasculite), e la sindrome da shock tossico, causata da tossine di origine batterica. Sono stati osservati anche altri sintomi, tra cui dolore addominale, problemi gastrointestinali e infiammazione del cuore.

Queste sindromi sono legate al covid-19?

La preoccupazione è che ci possa essere un legame, ma ancora non si sa. Solo una parte dei bambini colpiti da queste sindromi è risultata positiva al tampone per il Sars-cov-2. Potrebbero essere rare sindromi infiammatorie correlate al nuovo coronavirus oppure potrebbero avere un’altra origine non ancora individuata.

Ci sono molti casi?

No. Nel Regno Unito per ora sono stati segnalati poco più di una decina di casi. In Spagna, l’associazione dei pediatri ha recentemente lanciato un avviso simile a quello britannico, segnalando un certo numero di bambini in età scolare che soffrivano di “un quadro insolito di dolori addominali, accompagnati da sintomi gastrointestinali”, che potrebbe portare in poche ore allo shock, bassa pressione sanguigna e problemi cardiaci. Qualche caso è emerso anche in Francia, Portogallo Belgio e Svizzera. Si tratta di casi rari ma è importante che i medici li segnalino ai servizi sanitari nazionali, in modo da capire quanti sono e a cosa possono essere legati, e per assistere rapidamente e al meglio i bambini.

E in Italia?

Nelle regioni più colpite dalla pandemia è stato riscontrato un numero insolito di pazienti con i sintomi della sindrome di Kawasaki. Alcuni erano affetti dal covid-19 mentre altri avevano avuto contatti con persone contagiate. Nella bergamasca sono stati registrati circa venti casi, mentre di solito sono una decina all’anno. All’ospedale Gaslini di Genova sono stati osservati cinque casi nelle ultime 3-4 settimane, a fronte di una incidenza abituale della malattia di 7-8 casi all’anno.

Ci sono casi anche fuori dell’Europa?

Negli Stati Uniti tre bambini positivi al Sars-cov-2, di un’età compresa tra i sei mesi e gli otto anni, sono stati curati al Columbia university medical center di New York per un’infiammazione al cuore e all’intestino e febbre. Uno dei bambini è in condizioni critiche, uno è in terapia intensiva e uno è stato dimesso. Mark Gorelik, reumatologo e immunologo pediatrico della Columbia, ha raccontato alla Reuters di essere stato consultato per valutare se i bambini erano affetti dalla sindrome di Kawasaki.