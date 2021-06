E però, appunto, c’era anche Twin Peaks, con i suoi terribili delitti; un paese tranquillo, nello stato di Washington, vicino a Seattle prima che diventasse famosa; lassù, quasi in Canada, con l’aria pulita, le sequoie secolari, una cascata maestosa, una segheria, i ragazzi del liceo che andavano a scuola sulle Harley-Davidson e le ragazze che si vestivano come se fossero a una sfilata di moda a Parigi. La colonna sonora – pochi accordi che sembrano venire dall’oltretomba – avrebbe messo paura al soldato più coraggioso schierato a difesa di Fort Alamo. L’agente Cooper era bellissimo e beveva in continuazione caffè nero bollente. Ogni giorno dettava a Diane il resoconto delle sue indagini servendosi di un piccolo magnetofono, e poi andava all’ufficio postale a spedire la cassetta, perché allora – sembra incredibile – le mail non c’erano ancora.

Ci fu, ve lo ricorderete, persino l’argomento dei broccoli. Se l’Iraq e il Kuwait avessero prodotto broccoli, invece che petrolio, ci saremmo scaldati tanto? Ma la risposta non tardò ad arrivare: anche Saddam sapeva che il Kuwait non produceva broccoli, altrimenti non l’avrebbe invaso. La disputa finì lì, e l’avanzata della democrazia americana fu magnifica, e magnanima: infatti Saddam restò al suo posto, per altri dodici anni.

Era l’inizio degli anni novanta, erano i tempi dei vhs, l’occidente combatteva la sua Prima guerra del Golfo per liberare il piccolo ma ricchissimo Kuwait, che era stato invaso dal dittatore dell’Iraq, un certo Saddam Hussein. Gli americani avevano preso la cosa maledettamente sul serio, e avevano convinto il “mondo libero” a mettere su un esercito come non si era mai visto dai tempi della chiamata alle armi di Agamennone per riprendersi la bella Elena, rapita da un principe troiano. Che tempi! Gli Stati Uniti allora erano fortissimi, e tutto il mondo si allineava, perché l’America aveva ragione… Quel conflitto lo chiamarono “la guerra giusta”, di una democrazia contro una dittatura.

Che la democrazia in America fosse in pericolo, con un cuore di tenebra che le batteva dentro a un ritmo perverso, lo venimmo a sapere trent’anni fa, quando l’agente Cooper, inviato dall’Fbi, chiese di vedere il cadavere di Laura Palmer, conservato nel gelo della camera mortuaria di Twin Peaks; introducendo una pinzetta sotto l’unghia del suo anulare sinistro, estrasse del materiale che mise sotto una lente: era un pezzetto di carta, proprio come si aspettava, e sopra c’era la lettera R…

Nella cittadina era stata ritrovata anche Ronette Pulaski, l’amica di Laura Palmer, mentre vagava seminuda e sporca di sangue e terra su un ponte d’acciaio rugginoso. Giorni dopo, l’agente Cooper prese le sue pinzette, e sotto l’unghia del suo anulare sinistro trovò un’altra lettera, la B…

L’ultimo segreto delle lettere dell’alfabeto. Dalla R e la B ritrovate sotto le unghie di due

povere ragazze, alla “cabala” di pedofili scovata da Q in una pizzeria di Washington.

•••••

Perché vi racconto questa storia di cadaveri e lettere? Perché me lo sta sollecitando la New Orion, la società per cui lavoro, che prende il nome dal grattacielo di acciaio che tutti conoscono, qui a New York: cinquantotto piani, tremila abitanti e sette ascensori. È un sistema supersinapsi multitasking che lavora con il 7G aumentato, ed è in grado di associare – per le loro analogie, anche quelle più nascoste – immagini e suoni, ma soprattutto memorie – tutti i tipi di memoria –, nel tempo e nello spazio. In questo caso, per esempio, ha associato i ricordi di milioni di persone che videro Twin Peaks – e le sue lettere dattiloscritte R e B ritrovate sotto le unghie delle due ragazze – con la lettera Q che campeggiava su magliette, striscioni, manifesti, berretti e tatuaggi di molti dei manifestanti che hanno dato l’assalto al Campidoglio di Washington nella fatale giornata del 6 gennaio 2021, il vero inizio degli anni Venti del Ventunesimo secolo.

E in effetti è ben curioso: non un simbolo religioso, non una parola, non un’immagine, non un logo, ma un’enigmatica lettera dell’alfabeto, la lettera

Q

Se Q fosse una divinità, una persona vera e in carne e ossa, un funzionario della malvagia burocrazia governativa a conoscenza dei peggiori segreti di stato, o ancora un’entità venuta da un’altra galassia, nessuno lo sapeva; e se qualcuno lo sapeva, se lo teneva per sé. Da quattro anni era presente sul web, e silenziosamente aveva dato origine a un culto digitale i cui adepti sostenevano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rappresentasse l’ultimo baluardo prima che una “cabala” di democratici prendesse il potere sul pianeta per dedicarsi all’attività che preferiva: asservire sottoterra milioni di bambini, usarli per le proprie perversioni sessuali e poi ucciderli succhiandone il sangue al fine di procacciarsi l’eterna giovinezza. Q aveva dato ai suoi seguaci un appuntamento: il 6 gennaio. Il giorno del Grande Risveglio che tutti aspettavano era dunque giunto: come si evinceva dai messaggi che rimbalzavano nelle loro chat, gli adepti avrebbero marciato sul Campidoglio, arrestando e uccidendo i traditori che, dopo aver rubato le elezioni al presidente, volevano consegnare il potere ai democratici.

Q aveva chiamato, e i seguaci erano arrivati da ogni angolo degli Stati Uniti, in auto, in pullman e in aereo.

Tutti seguivano la grande lettera Q che campeggiava nel vasto cielo del web, ma non sapevano – o forse, invece, nell’archeologia della loro memoria genetica ce n’erano le tracce, chi lo sa… – che stavano replicando la grande battaglia di Ponte Milvio condotta dall’imperatore Costantino contro l’usurpatore Massenzio, quando le truppe romane riconobbero in cielo il segno di una croce e alcune lettere dell’alfabeto, addirittura in greco: dicevano EN TOUTO NIKA, “in questo segno vincerai”. Si riferivano a un episodio risalente a duecentosettantanove anni prima, la crocifissione del rabbi Cristo a Gerusalemme, da cui si era originato un culto religioso che il potere di Roma aveva cercato in ogni modo di sopprimere, e che ora veniva in suo soccorso… In hoc signo vinces… Seguite Q…

Suggestioni, certo. Ma gli avvenimenti del 6 gennaio moltiplicavano le domande. Come mai nessuno – e soprattutto “le autorità”, ovvero coloro che dovrebbero difenderci – si era reso conto dei propositi di Q? Come mai non avevano capito che ormai il nuovo culto era penetrato dentro le chiese, dentro il Partito repubblicano, dentro la polizia, dentro il linguaggio di milioni di persone?

E poi c’era un’altra questione. Oltre a Q, una seconda entità aveva indicato il 6 gennaio 2021 come l’ultima occasione per salvare l’America. Si trattava nientemeno che del presidente sconfitto alle ultime elezioni, Donald Trump, che per la prima volta nella storia della democrazia americana non intendeva accettare il verdetto delle urne, e aveva annunciato in tutti i modi che non avrebbe ceduto il potere. Quella mattina, Trump tenne un atteso comizio a Washington; davanti a lui c’erano migliaia di persone che sventolavano la lettera Q. Alcuni, in quella giornata, si rivolsero a lui chiamandolo “imperatore”.

La domanda è di quelle che ci si pone alla terza pagina di un giallo di Agatha Christie: era lui Q?

Per tornare a Twin Peaks, nel corso degli episodi si scopre che le lettere ritrovate sotto le unghie delle povere ragazze, su cui l’agente Cooper si era tanto applicato, sono la firma dei delitti seriali lasciata dal diavolo Killer BOB, il quale si era impadronito dell’anima di Leland Palmer, il padre di Laura. Tutti i crimini messi insieme avrebbero composto il suo nome, ROBERT. Leland era “posseduto” dal demonio, e aveva avuto un rapporto incestuoso con la figlia, che si era fatta assumere part-time in un bordello il cui esame di ammissione consisteva nel mettersi in bocca una ciliegia restituendone il picciolo dopo averlo annodato con la sola lingua. Quando Leland Palmer decise di uccidere Laura, forse in realtà voleva punirla per quella storia della ciliegia…

La terza stagione di Twin Peaks sarebbe andata in onda più di venticinque anni dopo. Pochi mesi prima Trump aveva vinto le elezioni, facendo credere alla sua base che il presidente Obama fosse un simpatizzante dell’estremismo islamico che si fingeva nato in America, mentre i suoi figli – insieme ad altri milioni di persone – ritwittavano la teoria complottista secondo la quale, nel sottoscala della pizzeria Comet Ping Pong di Washington, il capo della campagna elettorale di Hillary Clinton gestiva un giro di abusi e riti satanici ai danni di bambini schiavi.

Era il 2017. Q cominciò a trasmettere quell’anno.