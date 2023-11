La studente liceale Armita Garawand, entrata in coma in circostanze poco chiare un mese fa, è morta il 28 ottobre, hanno riferito alcuni mezzi d’informazione iraniani. Una settimana prima era stata diffusa la notizia che Garawand, 16 anni e originaria di una regione a maggioranza curda, era in stato di morte cerebrale. Era stata ricoverata all’ospedale Fajr di Teheran dal 1 ottobre.

Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani ha subìto un’aggressione della polizia religiosa in metropolitana perché non indossava il velo, mentre le autorità sostengono che ha avuto un malore.