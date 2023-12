Il 1 dicembre 2023 è finita la tregua tra Israele e Hamas che era entrata in vigore il 24 novembre. Le due parti si incolpano a vicenda di non aver rispettato l’accordo che era stato raggiunto grazie alla mediazione del Qatar e con il sostegno degli Stati Uniti e dell’Egitto. In sette giorni la tregua ha portato al rilascio di ottanta ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e di 240 prigionieri palestinesi, oltre a favorire l’arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Altri ventuno ostaggi stranieri, in maggioranza tailandesi che lavoravano in Israele, sono stati rilasciati da Hamas senza contropartita. L’esercito israeliano ha subito ripreso i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, concentrandosi sul sud del territorio, in particolare su Khan Yunis e i suoi dintorni. Dal 5 dicembre le truppe israeliane circondano la città, dove sono in corso alcuni dei combattimenti più intensi dall’inizio della guerra.

Dalla città sono fuggite molte persone, in alcuni casi per la seconda volta, dopo che avevano già abbandonato il nord del territorio palestinese dove dal 27 ottobre è in corso l’offensiva di terra israeliana. Da allora centinaia di migliaia di persone si sono ammassate nel sud della Striscia e vivono in rifugi improvvisati, nelle scuole, nelle tende, all’aperto o nelle automobili. Ma ormai non ci sono posti sicuri dove fuggire. Neanche i rifugi sono protetti: l’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, ha fatto sapere che fino al 23 novembre almeno 191 palestinesi erano stati uccisi nei rifugi e 798 erano stati feriti. Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 16.248 persone, più del 70 per cento delle quali donne e bambini, e 42mila feriti.

Ogni giorno l’esercito israeliano lancia dei volantini su alcuni quartieri per avvertire che un attacco è imminente e ordina agli abitanti di andarsene. Come spiega un articolo del Guardian, il volantino include un codice Qr che una volta scannerizzato indirizza le persone a una mappa pubblicata online dall’esercito israeliano, che divide la Striscia di Gaza in più di seicento blocchi numerati. Gli abitanti devono quindi identificare il blocco in cui vivono, controllare se è indicato come bersaglio e in quel caso andarsene. Questo sistema è stato usato per la prima volta il 2 dicembre, quando il portavoce dell’esercito, Avichay Adraee, ha pubblicato un ordine in cui segnalava circa venti zone da evacuare, con tre frecce arancioni puntate verso sud per indicare la direzione dove fuggire.