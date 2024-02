“Siamo costretti a mangiare un pasto al giorno, i prodotti in scatola che riceviamo dalle organizzazioni umanitarie. Nessuno può permettersi di comprare niente per la sua famiglia. Vedo i bambini piangere per la fame, compresi i miei figli. Non possiamo dirgli che non c’è niente da mangiare. Questa è una guerra di fame e di trasferimento forzato”. È la testimonianza di Salem al Murr, 35 anni e tre figli, fuggito dalla città di Gaza all’inizio dell’operazione militare israeliana con la famiglia e rifugiato dopo vari spostamenti in una tenda al confine con l’Egitto. È stata raccolta su +972 Magazine da Ruwaida Kamal Amer, giornalista freelance di Khan Yunis che da mesi fa sentire al mondo le voci degli abitanti della Striscia di Gaza.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli allarmi legati a una catastrofica mancanza di cibo o addirittura a una carestia nella Striscia di Gaza, dove i morti sono 27.708. Il 31 gennaio Michael Ryan, direttore del programma per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha avvertito che la popolazione di Gaza “sta morendo di fame” a causa dei limiti imposti alla distribuzione degli aiuti umanitari. Secondo un rapporto pubblicato a gennaio dall’Integrated food security phase classification (Ipc, una scala globale per valutare la gravità delle crisi alimentari), la popolazione di Gaza si trova in una situazione di grave insicurezza alimentare, definita come “crisi o peggio”. Già a dicembre il comitato dell’Ipc, formato da un gruppo di esperti indipendenti, aveva avvertito che l’intero territorio palestinese è in una condizione di “emergenza” (la fase 4 su una scala di 5). Ma molte zone sono nella fase “catastrofe” e a febbraio potrebbero raggiungere quella di “carestia”, entrambe all’apice della scala.

In un articolo sul Guardian Alex de Waal, direttore della World peace foundation all’università Tufts, negli Stati Uniti, e autore del libro Mass starvation: the history and future of famine, denuncia che se Israele non cambierà strada potrebbe essere legalmente colpevole di una “carestia di massa” a Gaza. De Waal sottolinea che gli esperti non hanno mai visto una “così ampia proporzione di popolazione scendere tanto rapidamente verso la catastrofe”. Da quando l’Ipc è stata adottata vent’anni fa ci sono state gravi emergenze umanitarie in varie parti del mondo: Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, la regione del Tigrai in Etiopia e il nordest della Nigeria. Ma rispetto a Gaza queste emergenze si sono sviluppate molto più lentamente e hanno riguardato popolazioni più numerose e zone più ampie. Sono morte centinaia di migliaia di persone, anche se in nessun caso è stata dichiarata una carestia.