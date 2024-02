Il 25 febbraio il gabinetto di guerra israeliano ha acconsentito all’invio in Qatar, dove Hamas ha il suo ufficio politico, di una delegazione composta da funzionari militari e dell’intelligence, per lavorare sul possibile accordo. Una fonte ha detto alla Reuters che il gruppo ha l’obiettivo di creare un centro operativo per sostenere i negoziati. Secondo l’agenzia di stampa, questa missione suggerisce che i colloqui di pace sono avanzati a un punto che non era mai stato raggiunto da quando è stato avviato questo grande sforzo diplomatico, all’inizio del mese. I colloqui dovrebbero andare avanti per tutta la settimana in Qatar e proseguire poi in Egitto, dove si svolgeranno ulteriori discussioni per stabilire un calendario e il meccanismo di attuazione.

Nel fine settimana una delegazione israeliana guidata da David Barnea, capo del Mossad (i servizi segreti), hanno incontrato i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti a Parigi. Il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha detto alla Cnn che i quattro paesi hanno raggiunto un’intesa sul “quadro generale” dell’accordo per un cessate il fuoco di almeno sei settimane da imporre nella Striscia di Gaza prima dell’inizio del Ramadan, il 10 marzo. Varie fonti sostengono che potrebbero essere liberati tra duecento e trecento prigionieri palestinesi in cambio di una quarantina di ostaggi israeliani nelle mani di Hamas.

Sui mezzi d’informazione internazionali e regionali in questi giorni traspare un cauto ottimismo sulla possibilità che i colloqui su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza si concludano positivamente. La Bbc parla di “progressi” nei negoziati che si sono svolti nel fine settimana a Parigi. Per L’Orient-Le Jour si avanza “a grandi passi”. Il Times of Israel riporta la dichiarazione di un funzionario israeliano, secondo il quale l’accordo che sta emergendo rappresenta una “solida base di discussione”, mentre Asharq al Awsat riferisce di “segnali positivi”.

I rappresentanti di Israele e di Hamas non hanno ancora fatto dichiarazioni ufficiali e per ora non s’incontreranno faccia a faccia. Le posizioni pubbliche tra le parti restano lontane su alcuni punti importanti: il gruppo palestinese rifiuta di liberare gli ostaggi se Israele non promette un ritiro totale dalla Striscia di Gaza e la fine dei combattimenti. Tel Aviv ribadisce invece la sua intenzione di accettare solo una pausa temporanea delle ostilità per liberare gli ostaggi, ma di proseguire l’offensiva sul terreno fino a quando Hamas non sarà completamente sradicata, e vuole ottenere il controllo sulla sicurezza del territorio palestinese a tempo indeterminato.

Nonostante le manovre diplomatiche in corso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è determinato a lanciare un’operazione di terra a Rafah, la città del sud della Striscia di Gaza dove centinaia di migliaia di sfollati vivono in condizioni disperate. Il 26 febbraio un comunicato dell’ufficio di Netanyahu ha reso pubblico che l’esercito ha presentato al gabinetto di guerra “un piano per l’evacuazione dei civili dalle zone di combattimento nella Striscia di Gaza e un piano per le operazioni a venire”, riferisce Le Monde. Non sono stati forniti però ulteriori dettagli.

Qualche giorno prima, il 23 febbraio, Netanyahu aveva fatto circolare tra i ministri del suo gabinetto di guerra e i giornalisti una proposta, la più dettagliata resa pubblica finora, per il post guerra nella Striscia di Gaza. In base al piano Israele manterrebbe il controllo militare e della sicurezza del territorio, mentre cederebbe l’amministrazione civile a un’entità palestinese senza legami con Hamas. Israele sarebbe responsabile di “demilitarizzare” Gaza, eliminando qualunque capacità operativa oltre quella necessaria per l’ordine pubblico. Il piano prevede anche di smantellare l’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, di ristrutturare i sistemi del welfare e dell’istruzione e di allestire delle zone cuscinetto lungo i confini con Israele e l’Egitto. Resta esclusa invece la questione fondamentale sulla possibilità di consentire ai coloni israeliani di ristabilirsi nella Striscia di Gaza.