Come illustra Al Jazeera in un approfondimento , gli haredim sono la setta più rigidamente osservante dell’ebraismo e si isolano dal resto della società per dedicarsi alla preghiera e alla liturgia. Hanno un abbigliamento particolare: le donne indossano abiti lunghi e semplici e si coprono il capo, gli uomini portano completi e soprabiti neri con grandi cappelli.

Negli ultimi giorni ci sono state in Israele diverse proteste degli ebrei ultraortodossi, contrari alla sentenza della corte suprema che il 25 giugno ha ordinato di arruolare gli studenti delle yeshiva, le scuole religiose, finora esentati dal servizio militare. Migliaia di uomini e ragazzi vestiti di nero sono scesi in strada a Mea Shearim, uno dei più antichi quartieri ebraici di Gerusalemme e il cuore della comunità ultraortodossa, e in alcuni casi si sono scontrati con la polizia.

Le origini del movimento risalgono all’ottocento in Europa, come reazione alla modernizzazione del mondo. Prima della nascita dello stato d’Israele fu introdotta un’esenzione chiamata torato umanuto (lo studio della Torah è il suo lavoro), in base alla quale un piccolo numero di giovani potevano evitare la leva obbligatoria dedicandosi allo studio dei testi sacri dell’ebraismo nelle yeshiva. Inizialmente la comunità rappresentava un’esigua minoranza in Israele, ma ora si è allargata arrivando a contare un milione di persone e a costituire quasi il tredici per cento della popolazione. Le donne ultraortodosse hanno in media 6,5 figli, contro i 2,5 delle ebree israeliane, e un bambino su quattro è ultraortodosso.

Oggi più di 60mila ultraortodossi sono registrati come studenti delle yeshiva e sono esentati dalla leva militare. La sentenza della settimana scorsa ha stabilito che tremila componenti della comunità dovranno essere arruolati, oltre ai circa 1.500 già presenti nell’esercito. Il parlamento intanto sta esaminando un progetto di legge per introdurre gradualmente la leva obbligatoria anche per gli altri.