Per esempio, nelle pagine dedicate alla storia, che costituiscono la testa di ariete tesa a stravolgere le indicazioni in vigore dal 2012, si afferma incredibilmente che “solo l’occidente conosce la storia”.

Oggi ci sono due motivi in più che rendono urgente affrontare con convinzione questo tema: un referendum imminente , che si propone di dimezzare i tempi per la richiesta della cittadinanza italiana da parte di chi è figlia o figlio di immigrati; e la bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, proposta dal ministero all’istruzione Giuseppe Valditara, colma di affermazioni etnocentriche che rendono più difficile ogni apertura verso il mondo e le sue diversità, anche se abitano accanto a noi.

Nella scuola, a ogni età, è di grande importanza moltiplicare le occasioni per ragionare e discutere di diritto alla cittadinanza, perché sentirsi cittadini è condizione imprescindibile per sentirsi parte di una comunità, per accorgerci e opporci a ogni discriminazione e cercare di costruire e alimentare una cultura della convivenza.

La perentorietà di questa affermazione ha lasciato interdette molte e molti, e fa tornare alla mente la nota frase dello psicologo statunitense Abraham Maslow, che nella sua Psicologia della scienza afferma: “Suppongo che se l’unica cosa che hai è un martello, sia allettante trattare tutto come fosse un chiodo”.

Il martello che sembrano avere nella testa Ernesto Galli della Loggia e la professoressa Loredana Perla, a cui il ministro Valditara ha affidato il coordinamento della stesura delle nuove indicazioni, è quello della rinuncia della complessità, che porta la coppia di esperti a pensare d’inchiodare l’intera costruzione culturale, che dovrebbe presiedere alla formazione di allieve e allievi nella nostra scuola di base dai tre ai quindici anni, con i chiodi dell’identità italiana e occidentale, operando un taglio e una semplificazione inaccettabile.

La scelta è così giustificata: “I contenuti (qui proposti) assegnano uno spazio largamente prevalente alla storia europea e degli Stati Uniti per una precisa ragione. Pur essendo sempre più venute alla nostra attenzione le vicende dell’intero pianeta, resta il fatto che le finalità indicate sopra possono essere raggiunte solo rinunciando preliminarmente all’ambizione enciclopedica di parlare della storia universale, che vorrebbe dire necessariamente occuparsi un poco, o pochissimo, di ogni cosa. Per contro tali finalità implicano la centralità della storia occidentale, ed europea in particolare, storia che ha rappresentato in misura decisiva il contesto in cui affonda le sue radici la secolare vicenda italiana. Contesto solo intendendo il quale si può capire il processo di formazione della nostra cultura e delle nostre istituzioni democratiche”.

Non si tratta di “ambizione enciclopedica”, ma di consapevolezza che non si può capire quasi nulla del mondo e del tempo presente se non ci confrontiamo con i modi di vivere, pensare, raccontare e raccontarsi, esprimersi e organizzarsi, di abitanti delle più diverse latitudini del nostro pianeta.

E allora è necessario proporre meno contenuti, sostare attorno a domande aperte e andare più a fondo, ma la scelta di eliminare o concedere uno spazio minimo ad altre culture e a come si è sviluppata la storia umana in altri continenti, è in totale antitesi con ciò che è più che mai necessario oggi, perché quel martello fisso sull’identità italiana e occidentale, che pervade tante pagine delle indicazioni, rivela una triste e pericolosa avarizia cognitiva.

Di fronte a un mondo in tumulto e in straordinaria trasformazione, in cui non si comprende nulla di ciò che succede senza tenere presente ciò che è accaduto e accade in tutti e cinque i continenti, a partire dalla storia delle tante migrazioni, guerre di conquista e colonialismi, le nuove indicazioni propongono la centralità dell’idea di “italianità” come asse portante della costruzione culturale auspicata dall’attuale governo.

Tutto ciò mi sembra straordinariamente diseducativo e propongo un esempio per farmi capire.