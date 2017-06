In Cina si può morire di indifferenza

L’incidente è successo in aprile ma il video è stato messo in circolazione solo due mesi dopo, provocando le reazioni indignate di utenti sconvolti dall’indifferenza dei passanti e riaprendo un dibattito sull’etica perduta della Cina contemporanea già emerso in passato. Per la Lega della gioventù comunista la moralità pubblica “ha toccato il fondo”. Un editoriale su China.com riconduce il comportamento dei passanti “alla paura dei rischi che si incontrano quando si cerca di soccorrere qualcuno per strada”.

Paura di socorrere? Sì, è legata al fenomeno del pengci e in Cina se ne parla da almeno dieci anni, cioè da quando nel 2006 fece scandalo il caso di Peng Yu, un 26enne che dopo avere aiutato una donna anziana che era caduta scendendo dall’autobus e averle pagato le spese mediche, fu denunciato dalla stessa e poi condannato da una corte di Nanchino come responsabile della caduta. Da allora molte persone in Cina di fronte agli incidenti preferiscono defilarsi. Ma c’è anche un altro tipo di fenomeno – molto diffuso in Cina, come dimostrano questi video – che aiuta a capire meglio la reticenza dei passanti a intervenire in soccorso degli sconosciuti: molte persone si lanciano sulle auto in corsa fingendo di essere investiti per chiedere di essere risarciti.

Già nel 2011 il paese rimase sconvolto dalla vicenda di Yue Yue, una bambina di due anni investita per due volte da un triciclo a motore e lasciata per terra in un vicolo nell’indifferenza dei passanti (il vicolo si trovava dentro un mercato), raccolta da una mendicante che rovistava nell’immondizia lì vicino. La bambina morì e anche in quell’occasione fu un video a scatenare le polemiche. Dopo quell’episodio, il governo lanciò delle campagne per sensibilizzare la popolazione e nel 2013 a Shenzhen è stata introdotta la prima haoren fa, letteralmente “legge del buon uomo” ma curiosamente tradotta come “legge del buon Samaritano” nelle versioni in inglese dei giornali cinesi. Prevede che nei casi come quello di Peng Yu prevalga la presunzione d’innocenza del soccorritore e che, se la frode è comprovata, il denunciante subisca delle conseguenze penali. Ma evidentemente non basta.