A Pechino tutto è pronto per la grande cerimonia del congresso

Un amico belga che vive in Cina doveva partire per un viaggio in auto da Shangri-La, nello Yunnan, a Lhasa, in Tibet. Sono più di 1.500 chilometri. A fine settembre, però, l’agenzia a cui si era affidato gli ha comunicato che il viaggio via terra non si poteva fare, che a Lhasa poteva andarci solo in aereo e che comunque avrebbe dovuto lasciarla entro il 17 ottobre.

Il 18, infatti, cominciava il shijiu-da, il 19° congresso del Partito comunista cinese, che con i suoi 90 milioni di iscritti è il più grande del mondo. Per questo in Tibet non deve volare una mosca: meglio non correre rischi con troppi stranieri nei paraggi. A dire il vero tutta la Cina, nel periodo del congresso, dev’essere esente da “seccature”. Il messaggio arriva da Pechino e si irradia come i cerchi nell’acqua in ogni angolo del paese, dove i funzionari locali lo interpretano a modo loro.

Preparazione adeguata

Cinque anni fa, ai tempi del 18° congresso, mi trovavo nell’assai meno sensibile provincia dell’Anhui per un festival di fotografia organizzato da Ou Ning, scrittore e attivista del movimento del ruralismo, che incoraggia un ritorno alla campagna. Gli ospiti internazionali erano stati accolti nella città di Yixian con display luminosi che davano il benvenuto dai muri del palazzo municipale, mentre ai lampioni sventolavano bandiere che celebravano il festival.

Poi, improvvisamente, alla vigilia dell’inaugurazione i funzionari locali annullarono il festival. Si erano spaventati: troppa gente, troppi stranieri, troppa attenzione su quella piccola città, proprio durante il shiba-da (il diciottesimo). Ad aggiungere oscuri presagi, il fatto che il cameraman di una tv locale fosse morto dopo una sbronza colossale giusto due giorni prima dell’inizio del festival. Meglio mettere tutto in sordina.