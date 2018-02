La strategia di Pechino per risolvere la sfida coreana

La linea di Pechino Chi conosce l’arte di conciliare l’inconciliabile di solito è la Cina. Proprio nei giorni delle Olimpiadi, ho avuto l’occasione di approfondire la posizione cinese grazie a Tong Zhao, un esperto di politiche nucleari del Carnegie–Tsinghua center for global policy. Tong dice di parlare a titolo personale, ma ascoltandolo in una conferenza a Pechino, e poi ricontattato di persona, si ha la sensazione che molte delle sue opinioni rispecchino da vicino la linea di Pechino sulla crisi nordcoreana.

Nella prima settimana abbiamo avuto, nell’ordine: la visita in Corea del Sud delle più alte figure familiar-istituzionali nordcoreane che abbiano mai messo piede al di sotto del 38º parallelo, cioè l’ottuagenario capo di stato Kim Yong-nam e soprattutto l’affascinante Kim Yo-jong, sorella minore del Kim al potere; la proposta recapitata al presidente sudcoreano Moon Jae-in di un incontro al vertice da tenersi a Pyongyang quanto prima (gli ultimi due sono stati nel 2000 e nel 2007); il semaforo verde dato a tale proposta dall’amministrazione statunitense, che non ha escluso la possibilità di incontrare in futuro i vertici nordcoreani senza porre come precondizione la rinuncia del regime di Pyongyang al suo programma missilistico-nucleare.

Con il capodanno lunare che incombe, le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, non sono certo l’interesse prioritario dei cinesi, che semmai aspettano quelle del 2022 a Pechino. Anzi, tra amici si dice che per la Cina dell’orgoglio nazionale targato Xi Jinping le prime vere Olimpiadi invernali saranno solo quelle del 2022.

Di formazione scientifica, Tong parte da un dettaglio tecnologico che secondo lui ridefinisce i termini del problema.

“La Corea del Nord potrebbe sospendere i test di missili balistici intercontinentali (Icbm), perché non ha bisogno di una capacità di danno (damage expectancy) missilistico-nucleare del 100 per cento per farsi prendere sul serio dagli Stati Uniti”, spiega. “Per ora tale capacità si attesta intorno al 20 per cento. Lo standard statunitense per considerare nemico un paese è molto più alto, intorno all’80 per cento. Nella zona grigia tra quel 20 e quell’80 per cento sia Corea del Nord sia Stati Uniti possono cantare vittoria e lì stanno le opportunità di dialogo”.

Insomma, se la comunità internazionale convince Pyongyang a fermarsi in quella zona grigia di deterrenza nucleare “imperfetta” ci sarebbero secondo Pechino ampi margini di dialogo.

Del resto, per Tong è palese che la strategia statunitense della “massima pressione” non porta a nulla. Anzi. “Rex Tillerson, il capo della diplomazia statunitense, ha detto che Washington non vuole attuare un cambio di regime, ma per imporre alla Corea del Nord la rinuncia al nucleare bisogna applicare sanzioni così pesanti che rischierebbero di destabilizzarla. È invece necessario fugare ogni sospetto che si voglia far crollare Kim Jong-un”.

Anche perché la comunità internazionale non ha la minima idea di come la Corea del Nord potrebbe reagire se messa in un angolo. Gli Stati Uniti dovrebbero saperne qualcosa. “Nella seconda guerra mondiale il Giappone attaccò Pearl Harbor quando subì l’embargo del petrolio imposto da Washington. La crisi dei missili a Cuba accadde quando gli Stati Uniti imposero il bloqueo totale nel 1962”.