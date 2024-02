Per limitare l’inquinamento da microplastiche, New York potrebbe presto mettere al bando i detergenti per lavatrice e lavastoviglie in capsule monodose (i cosiddetti “pod”). Il consigliere comunale democratico James Gennaro ha infatti presentato una proposta di legge che proibirebbe dal 2026 la vendita dei detersivi che contengono alcol polivinilico (Pva), il polimero usato per produrre la pellicola idrosolubile che avvolge le capsule.

Secondo l’iniziativa, denominata “Pods are plastics”, quando la pellicola si scioglie durante il lavaggio non svanisce, ma si scompone in miriadi di frammenti microscopici che vanno a finire nei corsi d’acqua e negli oceani, aggiungendosi alle centinaia di migliaia di tonnellate di microplastiche rilasciate ogni anno negli ecosistemi.

Negli ultimi anni le capsule monodose hanno conosciuto una rapida diffusione, non solo per la loro praticità, ma anche perché sono proposte come un’alternativa più sostenibile ai detergenti liquidi, dato che non hanno bisogno di flaconi di plastica e possono essere venduti in confezioni di plastica riciclata. I produttori inoltre sostengono che il Pva è completamente biodegradabile, perché può essere scomposto da diversi tipi di microrganismi.