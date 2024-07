Non c’è da stupirsi, quindi, che questi stati siano in prima linea nella diplomazia climatica, formando una coalizione che a ogni conferenza delle Nazioni Unite chiede misure più ambiziose per ridurre le emissioni di gas serra, e che siano tra i più attivi negli sforzi di adattamento.

In pochi luoghi della Terra la minaccia del cambiamento climatico è così esistenziale e immediata come negli stati insulari dell’oceano Pacifico e di quello Indiano.

Alcuni, come le Maldive, stanno investendo in enormi progetti di recupero di terra per espandere e consolidare le isole, altri si stanno organizzando per spostare altrove la loro popolazione. A maggio Tuvalu ha firmato un accordo con l’Australia, che si è impegnata a offrire asilo climatico a tutti i suoi 11mila abitanti a un ritmo di 280 all’anno.

Ma il loro futuro potrebbe essere meno nero di quanto si pensi, scrive il New York Times. Nel 2010 due ricercatori australiani pubblicarono uno studio sull’evoluzione di 27 isole del Pacifico, basato sul confronto tra le foto aeree scattate a metà del novecento e le immagini satellitari più recenti. La loro conclusione era sorprendente: nonostante in quel periodo il livello del mare fosse salito in media di due millimetri all’anno, la maggior parte delle isole non stava affatto scomparendo.

I risultati dello studio fecero scalpore, e negli anni successivi altri ricercatori hanno cercato di replicarli confrontando le immagini di un migliaio di isole, scoprendo che alcune erano effettivamente rimpicciolite, ma altre erano rimaste stabili e alcune si erano addirittura espanse. Inoltre nelle regioni dove l’innalzamento del livello del mare era stato maggiore l’erosione non era stata più intensa che altrove.