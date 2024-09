La siccità che negli ultimi mesi ha colpito la Sicilia e la Sardegna, mettendo in ginocchio l’agricoltura e spingendo le autorità regionali a dichiarare lo stato di emergenza, è dovuta soprattutto agli effetti del cambiamento climatico.

Lo conferma uno studio del World weather attribution, secondo cui il fenomeno non è dovuto tanto alla scarsità di precipitazioni, che non si sono discostate significativamente dalle medie stagionali, ma all’aumento dell’evapotraspirazione (la perdita di umidità del suolo attraverso l’evaporazione diretta e la traspirazione delle piante) dovuto alle temperature eccezionalmente elevate, che non sarebbero state possibili senza il riscaldamento provocato dalle emissioni di gas serra.