In occasione del vertice, infatti, saranno esaminati i nuovi contributi determinati a livello nazionale (Ndc), cioè i piani degli stati per ridurre le loro emissioni di gas serra entro il 2035 a un livello compatibile con gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi.

Il 10 febbraio è passato il termine ufficiale per la consegna dei nuovi Ndc, ma solo tredici dei 195 paesi firmatari hanno rispettato la scadenza, tra cui gli Stati Uniti, il Brasile, il Regno Unito, la Svizzera, la Nuova Zelanda e gli Emirati Arabi Uniti.

Il piano di Washington è stato presentato dall’amministrazione Biden, e nel frattempo il nuovo presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro dagli accordi di Parigi, rendendo di fatto irrilevanti gli impegni contenuti nel documento.

In ogni caso, secondo un’analisi di Climate action tracker, il piano statunitense, (così come quelli di Brasile, Svizzera ed Emirati) non è compatibile con l’impegno di limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi in più rispetto al periodo preindustriale. Quello della Nuova Zelanda non è stato ancora preso in esame, ma è stato definito gravemente insufficiente da molti osservatori.