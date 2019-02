Chi vuole mettere le mani su Bolzano 

Il trasloco di un cadavere di solito non fa notizia. Specialmente se si tratta di quello di una persona sconosciuta e morta migliaia di anni fa. Tuttavia, l’uomo del Similaun – meglio conosciuto come Ötzi – è un’eccezione. Vissuto più di cinquemila anni fa, ritrovato il 19 settembre 1991 nelle alte quote della Val Senales e custodito con i suoi vestiti e i sui strumenti al museo archeologico di Bolzano, ora è costretto a traslocare, e in città il suo spostamento sta facendo discutere parecchio.

Il museo che lo ospita si sta rivelando sempre più inadeguato ad accogliere la massa dei visitatori. Dal 1998 a oggi più di cinque milioni di persone da tutto il mondo sono venute a Bolzano e hanno voluto vedere la famosa mummia, e il numero è in crescita. Nei quasi trent’anni da quando è stata rinvenuta è stata oggetto di un’infinità di libri e pubblicazioni scientifiche, di film e di romanzi.

Oggi i visitatori del museo, nato nell’ex sede della banca nazionale austriaca, sono circa trecentomila all’anno. Se si vuole avere un metro di misura dell’importanza di questo reperto per la città, basti pensare che il biglietto costa nove euro. Sopratutto nei giorni di pioggia tanti turisti lasciano le vallate circostanti per fare una passeggiata a Bolzano – con visita obbligatoria a Ötzi. E spesso sono costretti a mettersi in fila sotto agli ombrelli. Al museo non c’è spazio neanche per una caffetteria.

Il nuovo progetto

Così la provincia autonoma ha deciso di cambiare sede, e ha incaricato una commissione di tecnici di individuare uno spazio idoneo. L’idea è quello di un polo che ospiterebbe in un unico edificio il museo archeologico, quello di scienze naturali e quello civico. Per realizzarlo servono più di diecimila metri quadrati: uno spazio arduo da trovare nel centro storico di Bolzano, dove i prezzi sono altissimi e molti edifici sono sotto tutela.

I commercianti sono già in agitazione. L’unione commercio, turismo e servizi ha messo subito le mani avanti : “Da sempre Ötzi ha rappresentato un eccezionale punto di attrazione per il centro storico. Spostare questo magnete fuori città sarebbe una decisione contraria a uno sviluppo a lungo termine del centro urbano. Per Bolzano Ötzi è uno dei punti di attrazione più importanti, se non il maggiore in assoluto”. Tuttavia, tanti abitanti sopportano con fastidio il fiume di turisti nei vicoli stretti del centro.