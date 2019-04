I giovani sovranisti europei a Roma guardano alla Russia di Putin

Origini torinesi, Bardella fa il suo discorso in un italiano un po’ affaticato, intento a guadagnarsi la fiducia dei giovani leghisti in sala. Ex studente alla Sorbonne, 23 anni, viene dalla periferia difficile di Seine-Saint-Denis, a nord di Parigi, e ha fatto dell’opposizione “all’immigrazione di massa e all’islamizzazione” della Francia la sua bandiera ideologica. A 19 anni era già consigliere della Regione centrale francese e nel 2017 è stato promosso a portavoce del partito, oltre che a direttore nazionale di Génération nation. Dietro la sua ascesa molti vedono la volontà del partito di mostrare un volto giovane senza togliere luce alla leader Marine Le Pen.

Sul palco, illuminato da luci stroboscopiche che sembrano uscite da una discoteca degli anni ottanta, si alternano i giovani leader europei. Il più atteso è Jordan Bardella, giovane capolista di Génération nation, il movimento giovanile del francese Rassemblement national, scelto da Marine Le Pen come volto nuovo per le elezioni europee di maggio.

Il primo applauso fragoroso Bardella lo ottiene dicendo che “Emmanuel Macron non è la Francia e, quando insulta il governo italiano, offende i francesi”. Ma la platea si scalda davvero quando il leader lepenista enuncia i valori comuni dei giovani sovranisti: “L’Europa è la democrazia ateniese, non la tecnocrazia di Bruxelles. L’Europa è la Roma imperiale, non il Trattato di Roma, è Le Pen e Salvini e non Juncker e Moscovici”.

Bardella usa tutti i cliché della retorica nazionalista, scegliendo come fulcro del suo discorso l’attacco alle istituzioni europee, rappresentate come élite economiche. Ma solo il richiamo al segretario della Lega Salvini unisce tutti in una standing ovation. L’uomo forte al comando è l’ideale che esalta questi giovani militanti europei, per cui le parole “Europa” e “nazione” non sono necessariamente contrapposte.

“È una forma di sovranismo mainstream, quindi più moderato sia nelle forme sia nei contenuti. E Salvini è indubbiamente il leader più forte di questa alleanza, avendo conquistato un ruolo dominante in Italia e in Europa che ormai ha oscurato Marine Le Pen”, spiega Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea all’università Luiss di Roma, esperto di destre italiane ed europee.

“È un momento di orgoglio e di crescita per tutti noi”, commenta Stefano Storelli, vent’anni, segretario dei giovani della Lega di Viterbo, in blazer blu e immancabile cravatta verde. “Mi riconosco nella definizione di sovranista. Questo è un momento di transizione per l’Europa, in cui lo stato sovrano perde le redini della sovranità e le consegna alle istituzioni europee. L’Ue ha funzionato come strumento di cooperazione internazionale, ma non come progetto politico. Tradizioni e cultura nazionale si indeboliscono di fronte ai mercati, all’alta finanza e al neoliberismo”. Banche, élite e mercati tornano spesso come obiettivi polemici nei discorsi dei giovani leader che li contrappongono al “popolo e ai cittadini comuni”.

L’alleato russo

In sala ci sono i giovani lepenisti insieme ai tedeschi di Alternative für Deutschland (Afd), ma anche i fiamminghi di Vlaams belang e i giovani austriaci del partito di estrema destra Freitliche partei östereichs (Fpö), il Partito della libertà. Erano stati invitati anche i polacchi, i finlandesi e i giovani ungheresi del partito di Viktor Orbán, “interlocutori privilegiati”, ma non sono venuti.

I grandi assenti sono gli attivisti dell’ala giovanile di Russia unita di Vladimir Putin, Molodaja gvardija (Giovane guardia). Uno dei suoi leader, Sergey Perepelov, a novembre aveva accolto a Mosca la delegazione dei giovani della Lega, stringendo il primo accordo fra il partito di Putin e un partito europeo. Capisaldi dell’intesa: la lotta all’immigrazione clandestina e al terrorismo islamico, la difesa della storia, dell’identità nazionale e il riconoscimento della Russia come “partner imprescindibile” del sistema di sicurezza internazionale.

Si è parlato a lungo di questo raduno romano come una prova generale di una possibile alleanza sovranista tra i partiti della destra europea in vista delle elezioni di maggio, ma la scarsa affluenza di alcuni dei possibili protagonisti di questo cartello, come ad esempio l’assenza dei giovani polacchi del PiS e degli ungheresi di Fidesz, fa pensare che le trattative a questo punto potrebbero essersi arenate.