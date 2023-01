Il Primavera sound non è solo uno dei più importanti festival europei. Da diversi anni, soprattutto per il pubblico italiano, è un punto di riferimento da tenere d’occhio e, per chi può permetterselo, da godersi in prima persona. Per questo mi è sembrato interessante fare qualche domanda a Joan Pons Pinac, il capo della comunicazione del festival, che quest’anno si terrà a Barcellona (29 maggio-4 giugno) e per la prima volta anche a Madrid (5-11 giugno), oltre che a Porto (7-10 giugno). Sul palco dei due eventi spagnoli, che avranno la stessa identica line up tranne che in un paio di casi, saliranno, tra gli altri, Kendrick Lamar, Rosalía, Blur (che tornano insieme per la prima volta dal 2015), Depeche Mode, Darkside (progetto di Nicolás Jaar e Dave Harrington), John Cale, The War On Drugs, Four Tet, The Moldy Peaches (anche nel loro caso si tratta di una reunion), gli italiani Måneskin, Anderson .Paak con il progetto NxWorries, Gabriels e molti altri.

A Joan Pons Pinac ho chiesto anzitutto com’è nata la line up del 2023: “Lo slogan del festival quest’anno è ‘I’ll be your mirror’ (titolo di una canzone del 1966 dei Velvet Underground). Ci piace avere sempre come motto il titolo di una canzone che spieghi l’essenza di quello che facciamo. ‘I’ll be your mirror’ si spiega con il fatto che abbiamo John Cale nel cartellone, ma anche con il fatto che il Primavera sound stavolta ha una polisemia molto significativa: Madrid sarà un’edizione specchio di Barcellona, ogni festival sarà anche lo specchio della scena musicale della città che lo ospita e, soprattutto, della città stessa. Saremo lo specchio del nostro pubblico”. “L’idea è che non ci debbano essere differenze nella line up (che è al 98 per cento la stessa), nella qualità della produzione o nello spirito del festival. Ecco spiegato il concetto di ‘I’ll be your mirror’. Ovviamente siamo consapevoli che un festival è in corso da venti edizioni e per l’altro sarà la prima, quindi nella capitale ci saranno molte novità da scoprire. Per quanto riguarda Barcellona invece posso confermare che l’Auditori Rockdelux, il teatro coperto, sarà disponibile per tutti e tre i giorni, a differenza dell’anno scorso”, aggiunge Joan Pons Pinac.