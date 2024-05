Ci sono musicisti ossessionati dal futuro. Altri che preferiscono guardare indietro e affidarsi ai maestri del passato. La musica americana delle origini, per Alessandro “Asso” Stefana, è da sempre un faro da seguire. Il musicista di Brescia, chitarrista e polistrumentista scoperto da Paolo Benvegnù quando era ragazzo, sembra aver fatto sua la lezione dell’etnomusicologo Alan Lomax, che diceva che “il folk è la mappa del canto”. Come lui, quando ha bisogno di orientarsi, Stefana si rivolge al folk, al blues e al country delle origini.

Ed è forse grazie a questa sensibilità che la sua carriera ha seguito una parabola originale e interessante, lontana dai riflettori, ma vicina ad alcuni dei migliori artisti italiani e internazionali: da vent’anni è un collaboratore fidato di Vinicio Capossela, che accompagna in tour ma anche in studio (ha lavorato alla produzione del disco del 2008 Da solo e ad altri brani del cantautore); ha prestato la sua chitarra a PJ Harvey, suonando nel disco The hope six demolition project ed è andato in tour con lei; ha suonato insieme ai Calexico, a Mike Patton e ai Penguin Cafè, band di Arthur Jeffes, il figlio di Simon Jeffes della storica Penguin Cafè Orchestra; ha pubblicato quattro dischi con la sua band, i Guano Padano, e di recente ha prodotto due album del cantautore texano Micah P. Hinson.

È stata proprio PJ Harvey, che ha definito la sua musica “misteriosa e bellissima”, ad aiutare Stefana in veste di produttrice esecutiva del suo nuovo disco, pubblicato il 17 maggio: Alessandro “Asso” Stefana è una raccolta di brani in gran parte strumentali, che compie un viaggio quasi ascetico. Comincia dalla polvere del folk, dalle chitarre acustiche e dai violini, per innalzarsi verso le stelle. A tratti sembra quasi un disco ambient. Nella seconda parte ci sono anche tre brani cantati, in cui c’è la voce di Roscoe Holcomb, figura fondamentale della musica popolare americana del novecento, che Stefana ha recuperato dagli archivi della Smithsonian folkways. Gli ha costruito attorno tre arrangiamenti eterei per tre brani tradizionali come Born and raised in Covington, I am a man of constant sorrow e Moonshiner.

“Ho registrato questo disco nel corso di tanti anni e in diversi luoghi. La maggior parte dei brani li ho incisi nel mio studio, mentre un pezzo, The wandering minstrel, l’ho fatto durante lo Sponz fest a Calitri, nello studio di Vinicio Capossela, insieme a Mikey Kenney, un musicista britannico che suona il fiddle, il violino folk. I pezzi di Holcomb li tenevo in un cassetto, come si conservano le cose preziose. Quasi non volevo pubblicarlo, questo disco, come quando i genitori non vogliono far uscire i figli di casa. Poi a un certo punto mi sono lasciato andare, perché dovevo togliermi questo peso di dosso”, racconta Stefana in collegamento su Zoom dalla sua casa a Brescia. In testa, come sempre, porta un cappello.