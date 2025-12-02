Tra i fan di Bruce Springsteen circola da anni un aforisma: “Il mondo si divide in due categorie di persone: quelle che amano Bruce Springsteen e quelle che non l’hanno mai visto dal vivo”. La stessa frase si può applicare a Nick Cave. Il cantautore australiano è capace di trasformare ogni sua esibizione in una specie di rito trascendente, in cui le barriere tra chi sta sul palco e chi sta sotto sembrano crollare ogni volta.

L’ho visto sei volte dal vivo e ogni concerto è stato speciale: il primo perché era il primo, e perché era in un locale piccolo e intimo; il secondo perché era in una sala con i posti numerati e lui al terzo pezzo è saltato sulle sedie costringendo tutti ad alzarsi in piedi; il quarto, forse il migliore di tutti, è partito in sordina per poi crescere in modo forsennato, nonostante fosse in un palazzetto famoso per l’acustica non certo impeccabile. L’ultimo, il sesto, perché è stato molto intenso nonostante fosse solo piano, voce e basso. Epifanie del genere non riguardano solo i fan, capitano quasi a tutti quelli che vedono Cave dal vivo.

Il cantautore ha dichiarato in diverse occasioni che, quando si tratta di stare sul palco, il suo punto di riferimento è Nina Simone, che nel 1999 si esibì al Meltdown festival organizzato proprio da Cave alla Royal Albert hall di Londra. Il cantautore l’ha definita una delle migliori performance alle quali abbia mai assistito. E pensare che Simone aveva 66 anni ed era affetta da alcuni problemi di salute. “Man mano che le canzoni procedevano, diventavano sempre più belle e sembrava che lei s’ingigantisse”, ha ricordato Cave. “Era semplicemente da brividi. Alla fine, si era come trasformata e redenta”.