All’inizio Concetti aveva potuto accedere a una pena alternativa. Lavorava in una pizzeria con l’obbligo di tornare a casa entro una certa ora. Un giorno era rientrato con un po’ di ritardo e il giudice aveva deciso che bisognava mandarlo in carcere. In quello di Fermo l’equilibrio sembrava reggere, ma ad Ancona è precipitato. Da settimane Concetti diceva di stare male. Venerdì 5 gennaio lo aveva ripetuto per l’ultima volta alla madre e agli agenti della penitenziaria durante un colloquio: “Se mi riportano laggiù in isolamento m’ammazzo”. Poche ore dopo si è impiccato nella sua cella nel seminterrato dell’istituto. Gli mancavano otto mesi per uscire.

Matteo Concetti era rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona per reati legati alla droga e contro il patrimonio. Da quando aveva quindici anni faceva i conti con un disturbo bipolare, e poi con la tossicodipendenza: le due cose, come può succedere, si erano strette in un abbraccio pericoloso; e il carcere, come sempre succede, è intervenuto a peggiorare entrambe.

Ad Ancona aveva aggredito un agente della polizia penitenziaria e lo avevano messo in isolamento. “Aveva paura di stare in quella cella da solo senza finestre”. Faceva così freddo che “ era costretto a portare due paia di pantaloni”. Eccoli, i dettagli in cui si svela la vita dei detenuti: pareti senza finestre e mai abbastanza vestiti per scaldarsi.

La madre Roberta Faraglia ha raccontato i suoi ultimi anni, e le sue ultime ore, con parole che aiutano a capire meglio cos’è la galera e come può far deragliare una vita. “Quando aveva quindici anni”, ha detto a Repubblica, “era un ragazzino incontenibile, sempre agitato, gli hanno diagnosticato un disturbo bipolare, poi è arrivata la droga”. Concetti è stato due anni in comunità, ma non è bastato. “Lo hanno buttato” in carcere, dice la madre, perché durante la misura alternativa aveva “sgarrato di un’ora” l’obbligo di rientrare a casa dal lavoro.

Cominciamo dagli istituti penitenziari. Oggi dentro ci sono più di 60mila persone , ma i posti disponibili sono 47mila. La parola con cui si descrive questa situazione è sovraffollamento, ma rende poco l’idea: significa che può capitare che nei nove metri quadrati di una cella singola sia rinchiuso più di un detenuto. E che quindi, visto che negli ultimi anni le sezioni a custodia aperta – cioè quelle in cui le celle non sono lasciate sempre chiuse – sono diminuite , diverse persone passano circa venti ore al giorno in gabbie più piccole di quelle previste per legge negli allevamenti di maiali. Per molti l’unica alternativa sono le quattro ore d’aria in spazi circondati da mura così alte che è impossibile intravedere perfino un albero. “L’aria aperta del carcere è un’aria chiusa”, ha scritto Adriano Sofri. In carceri vecchie, sovraffollate e senza alternative alle celle chiuse, spesso le persone sono così disperate che finiscono per farsi del male da sole. “Gli esseri umani arrivano a mutilarsi perché il carcere è già penetrato nei loro corpi”, ha spiegato lo scrittore britannico John Berger.

Quasi il 10 per cento dei detenuti, secondo Antigone, ha problemi psichiatrici gravi, e circa uno su tre fa uso di antipsicotici o antidepressivi. Nonostante questo, l’associazione ha calcolato che le ore di aiuto psichiatrico sono in media circa dieci a settimana ogni cento detenuti, e diciotto quelle per il sostegno psicologico. Mancando gli esperti di salute mentale, si prova a mettere delle toppe con le pillole. Al 42,4 per cento delle persone in carcere sono dati dei sedativi. Una su cinque è in cura per qualche dipendenza dalle droghe.

Secondo un’inchiesta del giornale Altraeconomia è di “due milioni di euro la spesa in psicofarmaci somministrati nelle strutture detentive italiane nel 2022”. Sono soprattutto antipsicotici: “Il 60 per cento del totale, prescrivibili per gravi patologie come il disturbo bipolare o la schizofrenia e utilizzati cinque volte di più rispetto all’esterno”. Uno dei motivi di questa loro enorme diffusione potrebbe essere il fatto che sono impiegati per calmare le persone, al posto degli ansiolitici, che danno più dipendenza.

“Stiamo sedando dei disturbi o dei disturbanti?”, si è chiesto Fabrizio Starace, presidente della società italiana di epidemiologia psichiatrica.

La malattia psichica non è più un tratto marginale delle carceri, ma un elemento centrale all’interno degli istituti. Una delle prove è l’alto numero di detenuti che si uccidono: 84 nel 2022, 64 nel 2023. L’associazione Antigone ha calcolato che in prigione “i casi di suicidi sono oltre dieci volte in più rispetto alla popolazione libera”.

Molte delle persone più fragili, come mostra la storia di Concetti, in cella non ci dovrebbero proprio stare, o almeno dovrebbero essere trattenuti in reparti specifici per detenuti con malattie psichiche. Tuttavia, in molti istituti penitenziari non ci sono, come per esempio ad Ancona. Dalla chiusura nel 2017 dell’ultimo ospedale psichiatrico giudiziario (Opg), chi ha disturbi mentali e compie reati dovrebbe finire nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (rems). Ma le rems sono poche e con pochi posti, per cui nelle 31 strutture di questo tipo i pazienti sono 632, quelli in lista d’attesa 675, e quelli in carcere con problemi anche gravi 42.

Il carcere è diventato la risposta a tutto: alla malattia psichiatrica, alla dipendenza da alcol o droghe, alla povertà.