Il Guardian può affermare che le forze armate israeliane hanno caricato tre milioni e mezzo di foto sulla piattaforma cloud di Amazon in modo da usare la tecnologia di riconoscimento facciale dell’azienda statunitense per analizzare le immagini che ritraggono persone palestinesi.
I documenti trapelati dimostrano che il vasto archivio di immagini è stato trasferito nel cloud di Amazon fin dai primi mesi dei devastanti bombardamenti e dell’offensiva di terra a Gaza. Le immagini sono state caricate da un dipartimento dell’esercito israeliano che ha un’enorme quantità di foto della popolazione palestinese di Gaza e della Cisgiordania.
Il dipartimento ha informato Amazon della decisione di caricare queste immagini all’inizio del 2024 per il riconoscimento facciale attraverso Rekognition, la piattaforma dell’azienda per l’analisi delle immagini basata sull’intelligenza artificiale. I documenti ottenuti dal Guardian fanno parte di un’inchiesta sull’uso di tecnologie e infrastrutture informatiche del cloud di Amazon da parte dell’esercito israeliano per sorvegliare i palestinesi.
Secondo i documenti e le interviste ad alcune fonti militari, negli ultimi anni Israele ha trasferito nei data center di Amazon un imponente volume di dati, compreso materiale di intelligence riservato e informazioni sui palestinesi che vivono sotto occupazione.
Il più grande archivio di immagini è stato trasferito in un data center vicino a Tel Aviv, da un dipartimento comunemente chiamato Rolling Stone, che fa parte di un’unità militare specializzata in software. Il dipartimento deve il nome a un sistema molto usato dalle forze militari israeliane, che fa da archivio centrale delle informazioni sui palestinesi residenti a Gaza e in Cisgiordania.
Secondo varie fonti a conoscenza del suo lavoro, all’epoca il dipartimento stava valutando la possibilità di usare le tecnologie di riconoscimento facciale per analizzare i vastissimi repertori di immagini di cui dispone. Dopo l’invasione terrestre di Israele a Gaza nell’ottobre del 2023, l’esercito ha sistematicamente raccolto le immagini dei palestinesi che attraversavano i posti di blocco, spesso dopo esser stati costretti a sfollare dai bombardamenti.
Non è chiaro se i tre milioni e mezzo di immagini caricate sulla piattaforma Rekognition siano stati acquisiti a questi checkpoint, che erano di fatto postazioni di sorveglianza provvisorie.
Tuttavia, una fonte militare a conoscenza delle attività di riconoscimento facciale ai posti di blocco ha dichiarato che l’uso dell’infrastruttura cloud di Amazon è diventato necessario a causa della “grandissima quantità” di immagini raccolte da queste postazioni.
Milioni di immagini
Da tempo Israele usa le tecnologie di riconoscimento facciale, soprattutto nei territori occupati in Cisgiordania. La scansione facciale è un’operazione di routine ai posti di blocco, dove i soldati israeliani usano apposite applicazioni per smartphone per raccogliere immagini delle persone che vivono in territorio palestinese.
Nelle prime fasi della campagna militare a Gaza, Israele ha usato Rekognition per identificare gli ostaggi catturati dai combattenti palestinesi nell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. L’esercito ha usato poi le tecnologie di riconoscimento facciale per identificare i palestinesi sospettati di essere miliziani.
In passato già il New York Times aveva raccontato che le forze armate a Gaza hanno sperimentato le tecnologie disponibili in commercio per riconoscere i volti tra una folla e nei video realizzati dai droni, a volte scambiando erroneamente i civili per combattenti.
I nuovi documenti rivelano che l’esercito israeliano ha usato le tecnologie di Amazon sia in esperimenti con il riconoscimento facciale sia in un progetto più ampio per trasferire i suoi dati nei server dei sistemi informatici della multinazionale fondata dal miliardario Jeff Bezos.
Fanno luce anche sui contenuti che l’esercito israeliano sta trasferendo nel cloud e su come l’infrastruttura di Amazon Web Services (Aws) è usata per la raccolta e l’elaborazione dei dati personali dei palestinesi, tipicamente raccolti in modo indiscriminato, con mezzi invasivi e senza il loro consenso.
I file a cui il Guardian ha avuto accesso indicano che i rapporti tra la Aws e l’esercito israeliano si sono rafforzati proprio nel periodo in cui Israele veniva accusato di commettere gravi crimini a Gaza, tra cui quello di genocidio. Israele nega queste accuse, che però sono sostenute da una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, da varie organizzazioni israeliane per i diritti umani e da studiosi esperti di genocidio.
Un portavoce della Aws ha dichiarato di non avere “accesso” ai dati archiviati dai clienti nel cloud. E ha aggiunto: “Rispettiamo la privacy dei nostri clienti e non discutiamo dei nostri rapporti senza il loro consenso”.
Visite regolari
All’inizio del 2024 un piccolo gruppo di soldati israeliani lavorava negli uffici della Aws a Tel Aviv, al ventottesimo piano di uno dei grattacieli più alti di Israele.
Secondo varie fonti militari, i soldati studiavano come usare l’infrastruttura cloud dell’azienda per gestire più efficacemente un programma di riconoscimento facciale in corso a Gaza.
Non è chiaro se il loro lavoro sia stato poi usato nella pratica né se riguardasse i tre milioni e mezzo di immagini caricate su Rekognition. La presenza di questo gruppo negli uffici della Aws, tuttavia, evidenzia gli stretti rapporti tra l’esercito israeliano e il fornitore di servizi cloud.
Un portavoce della Aws ha dichiarato che i clienti “visitano regolarmente i nostri uffici per aggiornamenti e riunioni”. E ha aggiunto: “Le insinuazioni secondo cui queste visite non rientrano in normali rapporti con il cliente sono false e infondate”.
La collaborazione tra Israele e Amazon si basa su un grosso contratto del 2021 noto come Project Nimbus. Sulla base di questo contratto multimiliardario, Amazon Web Services e Google forniscono servizi cloud a una vasta gamma di clienti governativi e militari.
L’anno scorso il Guardian ha rivelato che il contratto Nimbus contiene delle clausole insolite, che vietano alle aziende statunitensi di limitare o sospendere le forniture cloud al governo e all’esercito israeliano, anche nel caso che Israele violi i termini di servizio.
Questa condizione impedirebbe azioni unilaterali come quella adottata l’anno scorso dalla Microsoft, quando l’azienda ha disabilitato l’accesso dell’esercito israeliano alle tecnologie per gestire il sistema di sorveglianza di massa svelato dal Guardian e da +972 Magazine.
Secondo i documenti in possesso del Guardian, in base al contratto Nimbus, all’inizio del 2023 la Aws ha aperto nuovi data center in Israele, che hanno consentito al governo e all’esercito israeliano di trasferire i dati archiviati nei propri server. Una grande quantità di dati è stata trasferita anche dai data center della Aws in Irlanda.
I documenti mostrano che un elemento centrale del contratto Nimbus è l’obbligo per la Aws di fornire all’esercito israeliano l’accesso a un’area riservata all’interno dei suoi data center a Tel Aviv, protetta da avanzate misure di sicurezza digitali e materiali.
Quest’area isolata all’interno del cloud della Aws – usata per archiviare materiali sensibili sulle operazioni militari e le informazioni di intelligence – è stata descritta dall’azienda e dal suo cliente come un “giardino recintato”.
Il fatto che l’esercito israeliano conti sulla Aws riflette la scelta degli ultimi anni di affidarsi alle aziende statunitensi per rispondere alle esigenze tecnologiche della guerra con sistemi di archiviazione, potenza di calcolo e servizi d’intelligenza artificiale rapidamente espandibili.
Il ruolo dell’ia nell’offensiva di Israele a Gaza è stato nuovamente oggetto di attenzioni, soprattutto dopo la pubblicazione di Naza, il documentario prodotto dal Guardian sulla sorveglianza e l’uccisione a distanza di civili palestinesi.
Trasferire tutto
Secondo i documenti visti dal Guardian, il dipartimento Rolling Stone è uno dei più importanti clienti militari israeliani della Aws. Il suo uso di Rekognition all’inizio del 2024 per analizzare tre milioni e mezzo di immagini è avvenuto dopo che il dipartimento aveva ampliato l’impiego dei prodotti e dei servizi della Aws per archiviare e analizzare dati.
I documenti mostrano che nel 2023 il dipartimento ha trasferito importanti volumi di dati nel cosiddetto “giardino recintato” del cloud Aws. Una fonte militare coinvolta in questa operazione racconta che il piano era quello di trasferire tutti i database dai server militari al cloud Aws.
La fonte, che ha parlato a condizione di restare anonima, ha affermato: “Il piano era trasferire immagini, video, tutte le informazioni riservate d’intelligence. Tutto”.
Un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha dichiarato che “non intende commentare collaborazioni o servizi relativi a esigenze operative”.
Il dipartimento Rolling Stone gestisce diversi database di grandi dimensioni che raccolgono dati sui palestinesi, compreso il sistema da cui prende il nome questa divisione.
Il sistema Rolling Stone, in uso da decenni, è costantemente aggiornato e contiene anche dati su dettagli personali e familiari, informazioni sulle proprietà immobiliari, passaggi ai posti di blocco, permessi di lavoro e fedine penali.
Un soldato che nel 2016 ha fornito una testimonianza all’ong israeliana Breaking the Silence, ha definito Rolling Stone “un sistema computerizzato in cui sono centralizzate tutte le informazioni utili nel controllo della popolazione civile palestinese”.
Grazie al fatto che Israele controlla i registri anagrafici di Gaza e della Cisgiordania, il dipartimento Rolling Stone ha potuto accumulare milioni di fotografie di palestinesi acquisite per generare le carte di identità rilasciate a tutti gli abitanti quando compiono sedici anni.
Alcune fonti hanno riferito che quelle immagini sono usate sistematicamente per programmi di riconoscimento facciale. Tra questi c’è anche Blue Wolf, un’app per smartphone usata dai soldati israeliani in Cisgiordania per scansionare i volti dei palestinesi e ottenere informazioni su di loro, comprese eventuali segnalazioni di sospetti da arrestare.
A Gaza, ai posti di blocco temporanei istituiti da Israele dopo l’invasione di terra, le telecamere addestrate sulla popolazione palestinese sono state usate per acquisire le immagini delle persone che si avvicinavano alle postazioni. Il riconoscimento facciale serviva poi a confrontare queste immagini con quelle archiviate nei sistemi del Rolling Stone, hanno spiegato le fonti.
I posti di blocco sono tristemente noti a Gaza come luoghi dove avvengono fermi e arresti. Secondo diversi organismi dell’Onu e organizzazioni per i diritti umani, molte persone sono state incarcerate e poste in isolamento con questo sistema, una forma di sparizione forzata.
I documenti indicano che nel 2024 la tecnologia cloud della Aws è stata usata a volte a supporto dell’attività dei checkpoint. Fonti interne all’esercito affermano che i soldati comunemente chiamavano i posti di blocco nakaz, che in ebraico significa “drenaggio”.
(Traduzione di Francesco De Lellis)
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