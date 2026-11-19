Il dipartimento ha informato Amazon della decisione di caricare queste immagini all’inizio del 2024 per il riconoscimento facciale attraverso Rekognition , la piattaforma dell’azienda per l’analisi delle immagini basata sull’intelligenza artificiale. I documenti ottenuti dal Guardian fanno parte di un’inchiesta sull’uso di tecnologie e infrastrutture informatiche del cloud di Amazon da parte dell’esercito israeliano per sorvegliare i palestinesi.

I documenti trapelati dimostrano che il vasto archivio di immagini è stato trasferito nel cloud di Amazon fin dai primi mesi dei devastanti bombardamenti e dell’offensiva di terra a Gaza. Le immagini sono state caricate da un dipartimento dell’esercito israeliano che ha un’enorme quantità di foto della popolazione palestinese di Gaza e della Cisgiordania.

Il Guardian può affermare che le forze armate israeliane hanno caricato tre milioni e mezzo di foto sulla piattaforma cloud di Amazon in modo da usare la tecnologia di riconoscimento facciale dell’azienda statunitense per analizzare le immagini che ritraggono persone palestinesi.

Tuttavia, una fonte militare a conoscenza delle attività di riconoscimento facciale ai posti di blocco ha dichiarato che l’uso dell’infrastruttura cloud di Amazon è diventato necessario a causa della “grandissima quantità” di immagini raccolte da queste postazioni.

Non è chiaro se i tre milioni e mezzo di immagini caricate sulla piattaforma Rekognition siano stati acquisiti a questi checkpoint, che erano di fatto postazioni di sorveglianza provvisorie.

Secondo varie fonti a conoscenza del suo lavoro, all’epoca il dipartimento stava valutando la possibilità di usare le tecnologie di riconoscimento facciale per analizzare i vastissimi repertori di immagini di cui dispone. Dopo l’invasione terrestre di Israele a Gaza nell’ottobre del 2023, l’esercito ha sistematicamente raccolto le immagini dei palestinesi che attraversavano i posti di blocco, spesso dopo esser stati costretti a sfollare dai bombardamenti.

Il più grande archivio di immagini è stato trasferito in un data center vicino a Tel Aviv, da un dipartimento comunemente chiamato Rolling Stone, che fa parte di un’unità militare specializzata in software. Il dipartimento deve il nome a un sistema molto usato dalle forze militari israeliane, che fa da archivio centrale delle informazioni sui palestinesi residenti a Gaza e in Cisgiordania.

Secondo i documenti e le interviste ad alcune fonti militari, negli ultimi anni Israele ha trasferito nei data center di Amazon un imponente volume di dati, compreso materiale di intelligence riservato e informazioni sui palestinesi che vivono sotto occupazione.

Nelle prime fasi della campagna militare a Gaza, Israele ha usato Rekognition per identificare gli ostaggi catturati dai combattenti palestinesi nell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. L’esercito ha usato poi le tecnologie di riconoscimento facciale per identificare i palestinesi sospettati di essere miliziani.

Un’inchiesta ha rivelato che l’esercito israeliano ignora le precauzioni a tutela dei civili e affida la scelta dei suoi obiettivi all’intelligenza artificiale. Ecco perché gli attacchi sulla Striscia di Gaza hanno fatto un numero di vittime senza precedenti

In passato già il New York Times aveva raccontato che le forze armate a Gaza hanno sperimentato le tecnologie disponibili in commercio per riconoscere i volti tra una folla e nei video realizzati dai droni, a volte scambiando erroneamente i civili per combattenti.

I nuovi documenti rivelano che l’esercito israeliano ha usato le tecnologie di Amazon sia in esperimenti con il riconoscimento facciale sia in un progetto più ampio per trasferire i suoi dati nei server dei sistemi informatici della multinazionale fondata dal miliardario Jeff Bezos.

Fanno luce anche sui contenuti che l’esercito israeliano sta trasferendo nel cloud e su come l’infrastruttura di Amazon Web Services (Aws) è usata per la raccolta e l’elaborazione dei dati personali dei palestinesi, tipicamente raccolti in modo indiscriminato, con mezzi invasivi e senza il loro consenso.

I file a cui il Guardian ha avuto accesso indicano che i rapporti tra la Aws e l’esercito israeliano si sono rafforzati proprio nel periodo in cui Israele veniva accusato di commettere gravi crimini a Gaza, tra cui quello di genocidio. Israele nega queste accuse, che però sono sostenute da una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, da varie organizzazioni israeliane per i diritti umani e da studiosi esperti di genocidio.

Un portavoce della Aws ha dichiarato di non avere “accesso” ai dati archiviati dai clienti nel cloud. E ha aggiunto: “Rispettiamo la privacy dei nostri clienti e non discutiamo dei nostri rapporti senza il loro consenso”.