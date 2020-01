Tutti i dubbi su una quarantena epocale

Le squadre specializzate sono impegnate in una corsa contro il tempo per costruire in una settimana un nuovo ospedale da mille posti letto. Un virus si è diffuso a Wuhan, una delle più grandi città del mondo, e ora nessuno ha più il permesso di partire. Finora i morti sono più di cento. I funzionari del governo cinese hanno deciso di imporre la quarantena in un’area. I treni e i mezzi di trasporto pubblici si sono fermati. I voli sono stati cancellati. Gli abitanti sono stati invitati a restare in casa e a indossare maschere protettive se costretti a uscire. Lo stato ha chiesto alla popolazione di non sputare e di “non diffondere voci allarmiste”.

In poco tempo è arrivata la conferma di casi di contagio in altre aree della Cina. Gli spostamenti sono stati vietati anche nelle città di Huanggang e Ezhou. Al momento lo stato ha messo in quarantena un’area in cui secondo le stime vivono 45 milioni di persone.

L’intervento senza precedenti del governo cinese diffonde l’idea di una situazione apocalittica. Le borse di tutto il mondo ne hanno risentito. Le immagini del personale sanitario che indossa tute protettive per controllare la temperatura corporea dei passeggeri sugli aerei hanno provocato ogni tipo di reazione, dalle battute di cattivo gusto all’ipotesi che la fine del mondo sia ormai alle porte.

La risposta delle autorità

In base a ciò che sappiamo finora il virus è pericoloso, ma non più di altri simili affrontati in passato. Nonostante la conferma che il contagio possa avvenire tra persone che vivono a stretto contatto – familiari o operatori sanitari – al momento il virus non presenta la facilità di trasmissione di altri coronavirus che possono manifestarsi come semplici raffreddori. Il patogeno sembra avere un’alta mortalità, anche se le vittime accertate erano soprattutto anziani o malati cronici, la stessa fascia demografica in cui il virus dell’influenza provoca migliaia di vittime ogni anno.

L’istituzione a cui è affidata la risposta internazionale, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha decretato un”rischio alto” al livello globale. Potenzialmente i nuovi coronavirus possono provocare un’enorme pandemia in grado di uccidere milioni di persone, ma fino a oggi i più mortali – Sars e Mers – hanno ucciso meno di mille persone ciascuno. Sono stati eventi tragici, certo, ma le conseguenze sarebbero potute essere esponenzialmente peggiori.

In un certo senso la paura e il panico attuali sembrano legati non tanto al virus, ma alla risposta delle autorità. La natura moderatamente aggressiva del patogeno contrasta con il fatto che è in corso la più vasta operazione di quarantena nella storia dell’umanità, per di più in uno stato autoritario. All’interno e all’esterno c’è una sfiducia generalizzata riguardo alle informazioni provenienti dalla Cina, soprattutto considerando la lunga storia di censura e propaganda di Pechino.

Nell’impossibilità di conoscere tutte le informazioni in possesso dello stato cinese, la comunità internazionale esita a criticarne la risposta. Ma ci sono buoni motivi per credere che la quarantena in sé avrà pesanti conseguenze.

Più danni che benefici

Le quarantene erano piuttosto comuni ai tempi delle piaghe medievali in Europa, e hanno continuato a costituire il principale strumento di controllo delle epidemie fino al 1900. Da quel momento, soprattutto con l’avvento degli antibiotici e i test diagnostici, i danni delle quarantene hanno superato i benefici. Nel frattempo sono stati siglati accordi internazionali per limitare la pratica della quarantena per questioni di giustizia, considerando il peso che esse impongono ai popoli e alle economie, oltre ai dubbi sulla loro efficacia. Oggi la quarantena può essere utile in casi isolati, soprattutto prima che un’epidemia si diffonda. Ma in Cina, in base allo stato avanzato dell’epidemia (l’esistenza del nuovo virus è stata comunicata per la prima volta all’Oms solo un mese fa, e da allora sono stati confermati casi in Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Thailandia, Singapore, Vietnam, Germania e Francia, e forse in Costa d’Avorio) alcuni esperti sono convinti che la finestra per contenere efficacemente il virus sia ormai chiusa.

Dal punto di vista politico la Cina ha tutto l’interesse a mostrare una risposta autoritaria. Nel 2003, durante l’epidemia del coronavirus Sars, il regime è stato criticato duramente per aver reagito con lentezza e non aver condiviso le informazioni in suo possesso. Stavolta il comportamento di Pechino sembra procedere nella direzione opposta. Come ha sottolineato l’analista Bill Bishop, “la Cina non si fermerà davanti a nulla pur di controllare e neutralizzare il virus”. Ieri il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha elogiato la “cooperazione e la trasparenza” della Cina nella gestione dell’epidemia.