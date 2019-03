Il mito dei lupi solitari

L’immagine del lupo solitario che si separa dal branco ricorre nella cultura popolare in dall’ottocento, spunta nelle storie sugli imperi e sulle esplorazioni, dall’India britannica al selvaggio west americano. Dal 1914 in poi, l’espressione è diventata popolare nel mondo anglosassone grazie a una serie di romanzi e ilm gialli incentrati su un criminale pentito soprannominato Lone Wolf, lupo solitario. Più o meno nello stesso periodo, il termine fece la sua comparsa anche nel vocabolario della polizia e dei giornali. Nell’aprile del 1925 il New York Times raccontò la storia di un uomo che “si definiva un lupo solitario” e terrorizzava le donne di un condominio di Boston. Ma solo molti decenni dopo l’espressione è stata associata al terrorismo.

Concetto moderno Ma usare quest’espressione con tanta facilità è un errore. Le etichette condizionano la nostra visione del mondo, influiscono sugli atteggiamenti mentali e alla ine anche sulle scelte politiche. Usare le parole sbagliate per descrivere un problema che dobbiamo cercare di capire non solo distorce la percezione dell’opinione pubblica, ma rischia di condizionare negativamente le decisioni dei leader politici. Parlare in modo pigro di “lupi solitari” offusca la vera natura del pericolo che stiamo correndo e minaccia ancora di più la nostra sicurezza.

La dichiarazione di Goodale non è stata una sorpresa. Nel 2017, e nel secondo decennio della più intensa ondata di terrorismo internazionale dagli anni settanta, il lupo solitario è, per molti, la più pericolosa minaccia alla sicurezza dell’occidente. L’espressione descrive un individuo che agisce da solo e non è affiliato a nessun gruppo, e oggi è ampiamente usata dai politici, dai giornalisti, dagli esperti di sicurezza e dall’opinione pubblica. È applicata ai jihadisti e, come dimostra l’attacco di Québec, anche a persone con altre motivazioni ideologiche. È stata usata anche per descrivere Khalid Masood, un uomo di 52 anni di nazionalità britannica e convertito all’islam che il 22 marzo 2017 ha ucciso quattro passanti e un poliziotto nel centro di Londra. Tuttavia, poche persone al di fuori del mondo degli analisti che si occupano di terrorismo sembrano aver riflettuto sul senso di quest’espressione ormai così difusa.

Intorno alle otto di sera di domenica 29 gennaio 2017 un ragazzo è entrato in una moschea del quartiere Sainte-Foy di Québec, in Canada, e ha aperto il fuoco sui fedeli con una pistola calibro nove, uccidendo sei persone e ferendone diciannove. Tra le vittime c’erano un informatico che lavorava per il comune, un droghiere e un professore di scienze.

Intorno al 2005 questa analisi si era ormai dimostrata inadeguata. Gli attentati di Bali, Istanbul e Mombasa erano stati sicuramente opera di un’organizzazione centralizzata, ma l’attacco del 2004 alla metropolitana di Madrid era stato eseguito da una cellula solo vagamente collegata ai leader di Al Qaeda. Per ogni operazione terroristica come gli attentati di Londra del 2005 – molto simili a quelli dell’11 settembre – ce n’erano altre in cui gli attentatori non sembravano essere direttamente collegati a Bin Laden, anche se forse si ispiravano alla sua ideologia. Sembrava sempre più evidente che la minaccia del terrorismo islamico si stava evolvendo in qualcosa di diverso, qualcosa di più vicino alla “resistenza senza leader” invocata dai suprematisti bianchi vent’anni prima.

Ma c’era anche un altro fattore. Attribuire la nuova ondata di violenza a una singola organizzazione non solo offuscava le profonde, complesse e inquietanti radici del jihadismo, ma lasciava anche intendere che tutto sarebbe finito una volta sconfitta Al Qaeda. Questa idea era rassicurante, sia per chi prendeva le decisioni sia per l’opinione pubblica.

D’altra parte, per alcuni funzionari governativi statunitensi, collegare gli attacchi terroristici a gruppi “sostenuti da uno stato” era un modo molto facile per giustificare scelte politiche come l’isolamento dell’Iran o interventi militari come l’invasione dell’Iraq. Molti esperti e leader politici, fortemente influenzati dai luoghi comuni sul terrorismo ereditati dalla guerra fredda, preferivano pensare in termini di organizzazioni gerarchiche sostenute dagli stati.

Questo metodo faceva comodo alle istituzioni e alle persone impegnate a combattere la “guerra al terrorismo”. Per le procure, che lavoravano sulla base di leggi superate, dimostrare l’appartenenza a un’organizzazione era spesso l’unico modo per ottenere la condanna degli autori di un attentato. I governi di alcuni paesi – Uzbekistan, Pakistan, Egitto – hanno cominciato a dare ad Al Qaeda la colpa degli attacchi compiuti sul loro territorio, spesso con l’obiettivo di distogliere l’attenzione dalla loro stessa brutalità, dalla corruzione e dall’incompetenza e per ottenere il sostegno di Washington.

Anche se gli attentati dell’11 settembre erano molto diversi da quelli precedenti, ben presto hanno finito per diventare il paradigma del pericolo jihadista. I servizi di sicurezza hanno costruito organigrammi di gruppi terroristici. Gli analisti si sono concentrati su singoli personaggi solo se erano collegati a entità più ampie. I rapporti personali – soprattutto le amicizie basate su obiettivi comuni ed esperienze sul campo condivise, oltre che su legami familiari e tribali – sono stati scambiati per rapporti istituzionali, che collegavano ufficialmente gli individui alle organizzazioni e li inserivano in una catena di comando.

Lo stesso anno il New York Times ha pubblicato un lungo articolo intitolato “Il nuovo volto del terrorismo: il ‘lupo solitario’ educato all’odio”. In quel momento l’idea del lupo solitario è uscita dai circoli degli estremisti di destra – e dalle forze dell’ordine che li sorvegliavano – ed è entrato nel dibattito pubblico. Nel 2000 Curtis, accusato di reati d’odio, era descritto dalla procura come un rappresentante del terrorismo solitario.

Un approccio comodo Dalla metà degli anni novanta, quando le idee di Metzger hanno cominciato a diffondersi, il numero dei reati d’odio commessi da quelli che si definivano estremisti di destra “senza leader” è aumentato progressivamente. Nel 1998 l’Fbi ha lanciato l’operazione “lupo solitario” contro un piccolo gruppo di suprematisti bianchi della costa occidentale degli Stati Uniti. Un anno dopo Alex Curtis, un giovane e influente estremista di destra cresciuto sotto l’ala di Metzger, diceva in un’email a migliaia di suoi seguaci che “i lupi solitari intelligenti e capaci di agire con freddezza possono riuscire in qualsiasi impresa. Ormai è troppo tardi per cercare di educare le masse bianche e non possiamo preoccuparci delle loro reazioni agli attacchi dei solitari o delle piccole cellule”.

Gli esperti ancora discutono su quanto il pensiero di Beam e di altri suprematisti bianchi abbia influito sugli estremisti di destra statunitensi. Timothy McVeigh, che nel 1995 uccise 168 persone facendo esplodere una bomba in un ufficio governativo di Oklahoma City, è citato a volte come esempio di terrorista che si era ispirato a queste idee. Ma McVeigh aveva parlato con altri del suo piano, aveva un complice ed era legato da anni a gruppi paramilitari di destra. Forse si considerava un lupo solitario, ma non lo era.

Pochi anni dopo, gli attentati compiuti da persone che non facevano parte di un’organizzazione avevano ormai superato quelli di altro tipo. Provocavano meno morti degli spettacolari attentati di qualche anno prima, ma la tendenza era ugualmente allarmante. Nel 2008 nel Regno Unito un convertito all’islam con problemi di salute mentale ha cercato – senza successo – di far saltare in aria un ristorante di Exeter. Nel 2009 a Fort Hood, in Texas, un ex maggiore dell’esercito americano ha ucciso 13 persone. Nel 2010 a Londra una studente ha accoltellato un parlamentare. All’inizio, almeno apparentemente, nessuno di loro sembrava collegato al movimento jihadista globale. Nel tentativo di capire quali fossero le cause di questa nuova minaccia, gli analisti si sono messi a spulciare tra i sempre più numerosi messaggi pubblicati su internet dagli ideologi del jihadismo. Uno di loro sembrava particolarmente influente: un siriano di nome Mustafa Setmariam Nasar, meglio noto come Abu Musab al Suri, che nel 2004 aveva descritto in una serie di post su un sito estremista una nuova strategia molto simile a quella della “resistenza senza leader”, anche se non è dimostrato che conoscesse il pensiero di Beam o Metzger. Secondo Nasar bisognava dare la priorità ai “princìpi, non alle organizzazioni”. Sosteneva che una serie di singoli individui o di cellule, guidati da messaggi pubblicati online, avrebbe potuto attaccare obiettivi in tutto il mondo.

Dopo aver individuato questa nuova minaccia, gli esperti di sicurezza, i giornalisti e i politici avevano bisogno di un nuovo lessico per descriverla. L’uso dell’espressione “lupo solitario” aveva dei precedenti. Dopo l’11 settembre del 2001, gli Stati Uniti avevano introdotto nuove misure antiterrorismo che tenevano conto dei cosiddetti lupi solitari. Questa categoria permetteva di dare la caccia a terroristi che appartenevano a gruppi stranieri ma che negli Stati Uniti agivano da soli. Le nuove misure continuavano a dare per scontato che tutti i terroristi appartenevano a organizzazioni più grandi e agivano per ordine dei loro superiori. Lo stereotipo del lupo solitario, che oggi è tanto presente sui mezzi d’informazione, non si era ancora affermato.

Il parere degli esperti

È difficile individuare il momento preciso in cui le cose sono cambiate. Intorno al 2006 qualche esperto aveva cominciato a parlare di attacchi compiuti da un’unica persona nel contesto della militanza islamica. E le autorità israeliane usavano l’espressione lupo solitario per gli attentati compiuti da palestinesi apparentemente isolati. Ma era una scelta minoritaria.

Per scrivere questo articolo ho contattato otto persone che hanno lavorato nell’antiterrorismo negli ultimi dieci anni. Gli ho chiesto quando hanno sentito parlare per la prima volta dei lupi solitari. Una di loro mi ha detto che è stato nel 2008, tre nel 2009, altre tre nel 2010 e una nel 2011. “È stata l’espressione a dare forza all’idea”, mi ha detto Richard Barrett, che in quel periodo ha ricoperto ruoli di primo piano nell’MI6, il servizio segreto britannico, e nelle Nazioni Unite. Prima che si parlasse di lupi solitari, gli esperti di sicurezza usavano espressioni – altrettanto sbagliate – come “freelance” o semplicemente “non affiliati”. A mano a mano che venivano scoperti complotti jihadisti che non sembravano essere collegati ad Al Qaeda o ad altre organizzazioni simili, l’espressione è diventata più comune. Secondo il database professionale Lexis Nexis, tra il 2009 e il 2012 è apparsa in circa 300 articoli all’anno sui principali mezzi d’informazione in lingua inglese. Da allora è diventata onnipresente. Nei 12 mesi prima dell’attentato di Londra del marzo 2017 a Londra, il numero dei riferimenti a “lupi solitari” ha superato il totale dei tre

anni precedenti, arrivando a mille.