Era il 25 settembre 1921. Il deputato socialista Giuseppe Di Vagno si trovava nella cittadina di Mola di Bari, in Puglia, la sua regione natale, e aveva appena partecipato alla cerimonia di apertura di una sede del partito. Erano le prime ore della sera e passeggiava con amici e compagni in attesa dell’auto che doveva riportarlo a casa. Aveva 32 anni e sua moglie aspettava un figlio. Nel 1914 era stato eletto consigliere comunale e poi provinciale. Si era schierato contro la prima guerra mondiale e per questo era stato mandato al confino in Sardegna. Alle elezioni politiche generali del 1921, nella circoscrizione di Bari-Foggia, era stato il secondo più votato tra i candidati di sinistra. Per via della sua statura e del suo carattere, Di Vagno era soprannominato “il gigante buono”. Come tanti altri dirigenti socialisti di quel tempo, di professione faceva l’avvocato.

All’improvviso, un gruppo di giovani “benvestiti” emerse “dal buio in fila indiana”. Si udì qualcuno dare un ordine. Uno di loro aveva il “bavero alzato, mano sinistra in tasca, cappello a falde calato sugli occhi”. Tutto successe molto rapidamente. Dei colpi di arma da fuoco furono esplosi alle spalle del deputato a distanza ravvicinata; due lo colpirono alla schiena. Di Vagno cadde a terra “in un lago di sangue”. I giovani si allontanarono di corsa continuando a sparare e lanciando una bomba a mano per confondere le tracce. Nell’aggressione rimase ferita anche un’altra persona, un ferroviere. Secondo alcune versioni, inoltre, una passante incinta perse il bambino per lo shock di aver assistito alla scena da vicino.

Di Vagno fu portato in una piccola clinica di Mola di Bari. Le sue condizioni erano gravi per un’emorragia interna, ma era ancora vivo e riusciva a parlare. A chi gli chiedeva chi gli avesse sparato, rispose: “Posso solo dire che il mio aggressore è un giovane alto, magro e vestito di grigio, mi pare di Conversano. Vedendolo potrei riconoscerlo”. Vista la gravità del suo stato, non gli furono fatte altre domande e non poté firmare la sua dichiarazione. Fu sottoposto a un’operazione chirurgica, ma invano: morì il giorno dopo. In quel momento gli era vicino il celebre dirigente sindacale Giuseppe Di Vittorio.