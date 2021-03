Il 17 febbraio una commissione etica incaricata di monitorare le sperimentazioni cliniche nel Regno Unito ha autorizzato un’équipe di ricerca a infettare dei volontari con il sars-cov-2, il virus che causa il covid-19. L’obiettivo dell’esperimento, il primo del genere al mondo, è ottenere informazioni importanti sulla malattia e sui vaccini.

La tanto dibattuta “sfida umana” consiste innanzitutto nell’individuare la quantità minima di sars-cov-2 necessaria per infettare dei volontari giovani e sani. In seguito i ricercatori vaccineranno altri volontari e li esporranno a quella quantità di virus per valutare il livello di protezione e la risposta immunitaria.

Il modello della sfida umana, usato da tempo per l’influenza e per altre malattie infettive, permette di confrontare rapidamente i diversi vaccini ed è un modo più semplice, rispetto ai test su larga scala, per stabilirne l’efficacia. Il rischio, però, è che la malattia risulti fatale anche per individui giovani e sani; inoltre, non c’è ancora un farmaco di “salvataggio”, cioè una terapia affidabile in grado di fermare l’infezione. Chi è contrario alla pratica sottolinea che anche un’infezione lieve può avere conseguenze negative nel lungo periodo, e che comunque i test tradizionali possono dare tutte le risposte che servono.

Conseguenze nel lungo periodo

Eppure in tanti, non solo nel Regno Unito, sono disposti a offrirsi come volontari. E, secondo molti scienziati, nonostante il successo dei vaccini messi a punto negli ultimi mesi, quest’esperimento potrebbe fornire informazioni fondamentali.

L’équipe britannica che ha ottenuto il via libera sceglierà novanta volontari sani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, li esporrà a quantità diverse di sars-cov-2 e poi li isolerà e li monitorerà ventiquattr’ore su 24. “Gli infettati assumeranno subito il Remdesivir, un farmaco approvato in vari paesi per trattare le persone ad alto rischio di contrarre forme gravi di covid-19 o già ricoverate a causa della malattia”, spiega l’immunologo Christopher Chiu, dell’Imperial college di Londra, coordinatore della ricerca. “Misureremo la carica virale due volte al giorno per verificare se il Remdesivir è efficace come terapia preventiva.