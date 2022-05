Il covid è arrivato ufficialmente anche in Corea del Nord, paese che finora, almeno secondo le dichiarazioni di Pyongyang, era misteriosamente rimasto indenne da una pandemia che non ha risparmiato nemmeno l’ultimo atollo del Pacifico. Il paese aveva sigillato i confini all’inizio del 2020, appena l’emergenza è scoppiata in Cina, e da allora i pochi stranieri presenti nel paese – per lo più diplomatici e cooperanti – se ne sono andati, lasciandoci senza fonti di notizie attendibili sulla situazione.

Il 12 maggio le autorità hanno ammesso per la prima volta la presenza del virus nel paese, dov’è stato imposto il lockdown. Dalla fine di aprile, ha fatto sapere l’agenzia di stampa ufficiale Kcna, 1,72 milioni di persone hanno sviluppato una febbre di origine ignota (non ci sono abbastanza tamponi, ma è presumibile si tratti di covid-19), mentre i morti, ufficialmente, sono 62 (dati aggiornati al 17 maggio). Per la prima volta Kim Jong-un il 13 maggio si è presentato in pubblico con la mascherina arrivando alla sede dell’unità di risposta all’emergenza, salvo poi togliersela per fumare e parlare al gruppo di funzionari lì riuniti.

Parata fatale

È verosimile che il covid sia arrivato solo adesso? Come mai questo annuncio dopo aver assicurato per due anni che il paese era riuscito a rimanere indenne? C’è chi ipotizza che effettivamente i contagi finora siano stati contenuti e che la grande parata militare del 25 aprile per il 90° anniversario delle forze armate, con centinaia di migliaia di persone senza mascherina, sia stata fatale. Il timore è che la pandemia possa provocare disastri in un paese già fiaccato da due anni di chiusura totale, dove probabilmente la grande maggioranza della popolazione non è vaccinata (Pyongyang ha rifiutato l’invio di vaccini tramite il meccanismo Covax) e con un sistema sanitario non in grado di affrontare un’emergenza simile.

Ma cosa sappiamo della sanità in Corea del Nord, al di là di quel che tutti possiamo immaginare? L’abbiamo chiesto a Carla Vitantonio, cooperante e autrice, tra gli altri, di Pyongyang Blues, resoconto dei quattro anni trascorsi in Corea del Nord. Lì Vitantonio, che oggi lavora a Cuba, seguiva i progetti di una ong che assisteva disabili, e per questo ha frequentato cliniche e ospedali del paese. “Il sistema sanitario nordcoreano è diviso in tre livelli”, spiega Vitantonio. “Al primo c’è il dispensario, l’ambulatorio, la cui presenza è capillare e dove in genere un medico, paragonabile al nostro medico di base, non assiste più di mille pazienti. Poi ci sono le cliniche di secondo livello, ospedali distrettuali o cittadini, che offrono servizi di base per analisi standard e dove il medico di base può mandare il paziente per accertamenti. Ci sono infine i grandi ospedali provinciali, strutture dove si fanno analisi più specifiche o centri specializzati in alcune malattie, come gli ospedali oncologici, gli ortopedici e così via. In teoria il personale medico e paramedico è abbondante”.