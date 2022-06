Di lì a qualche giorno avrebbe dovuto testimoniare al processo in cui era imputato il potente segretario alla difesa, accusato di aver pagato un trafficante di Singapore per acquistare jet da combattimento di seconda mano dall’Ucraina e altri mezzi militari usati contro i ribelli delle Tigri tamil. Era la fase finale di una guerra civile che durava da 26 anni e che dopo quattro mesi si sarebbe conclusa con decine di migliaia di civili uccisi e un trionfo per il governo di Mahinda Rajapaksa. Un successo su cui il presidente costruì una dinastia politica il cui potere comincia a vacillare solo ora che il paese è in preda a una crisi senza precedenti.

La mattina dell’8 gennaio 2009 Lasantha Wickrematunge, fondatore e direttore del settimanale srilanchese indipendente e temerario The Sunday Leader, stava andando al lavoro quando quattro uomini fermarono la sua auto e gli spararono. Non era la prima volta che veniva aggredito: da una decina d’anni denunciava la corruzione dilagante nella leadership dello Sri Lanka e ormai conviveva con minacce e intimidazioni. Stavolta, però, i sicari avevano un mandato preciso, e poche ore dopo Wickrematunge morì in ospedale.

Nelle ultime settimane le proteste contro l’esecutivo, ritenuto responsabile per la crisi in corso, si sono placate, mentre si sono allungate le code per il carburante. Il paese è sull’orlo del collasso, manca tutto, la congiuntura internazionale ha aggravato una crisi generata da scelte politiche sbagliate e la sensazione è che gli srilanchesi siano troppo occupati a tirare avanti per pensare alle responsabilità politiche. “La situazione è piuttosto deprimente”, mi dice in una videochiamata dalla sua casa di Colombo Dilrukshi Handunnetti, ex responsabile delle inchieste del Sunday Leader che dopo la morte di Wickrematunge si è dedicata al giornalismo investigativo come a una missione. Sono le cinque e il cielo è già buio. “Tra un po’ tolgono la corrente, la connessione potrebbe saltare”, mi avverte.

“Non ci eravamo mai trovati in una situazione simile prima”, spiega Handunnetti. “Siamo un paese a medio reddito, abituati a un certo livello di comfort, in termini di infrastrutture, alfabetizzazione e indicatori sulla salute più simile a un paese dell’Asia orientale che a uno del sudest asiatico. Improvvisamente il sistema è collassato, e per la maggioranza, che appartiene alla classe media, è molto difficile adattarsi. Ognuno percepisce la crisi in modi diversi, per me, per esempio, il problema principale sono i black out: sono programmati, ma se arrivano mentre sto lavorando quelle due ore senza corrente possono essere davvero problematici. Per altri, per esempio i contadini, la mancanza di carburante impedisce letteralmente di lavorare”.

Osservando gli ultimi sviluppi, la crisi economica sembra aver messo in secondo piano quella politica. “È così, anche se le due crisi non si possono scindere, sono legate, e la gente ora se ne rende conto, vede il livello di corruzione di cui sono capaci certe famiglie e certi individui. In questo senso i Rajapaksa sono un esempio magistrale: tuttavia non è molto chiaro quanto la loro corruzione abbia contribuito alla crisi attuale e quanto invece sia un problema di cattiva gestione.

Le proteste sono cominciate come proteste contro la corruzione, e anche quando l’anno scorso gli agricoltori hanno cominciato a manifestare chiedendo i fertilizzanti chimici (dopo la loro messa al bando senza preavviso decisa dal presidente, ndr), nessuno nel paese li ha ascoltati. È stato necessario che la crisi arrivasse nei centri urbani, che rimanessimo senz’aria condizionata e con due ore di blackout al giorno perché cominciassimo a protestare anche qui. A quel punto si è cominciato a manifestare nelle città e nelle zone rurali contro la mancanza di responsabilità, la corruzione e per questioni di governance. Ora, però, la gente chiede solo gas e carburante”.