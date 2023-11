Un paio di settimane fa sui giornali indiani si è parlato di un video circolato sui social network in cui Gurpatwant Singh Pannun, un attivista sikh che vive negli Stati Uniti, tra le altre cose, invitava a non usare l’Air India dopo il 19 novembre. Le autorità di New Delhi l’hanno presa come una minaccia e l’agenzia indiana antiterrorismo ha aperto un fascicolo sul caso. Pannun, che ha cittadinanza statunitense e canadese e che nel suo paese d’origine è considerato un terrorista, si è difeso dicendo che il suo era un invito a boicottare la compagnia di bandiera per non finanziare lo stato indiano, che perseguita i sikh.

Mercoledì Demetri Sevastopulo del Financial Times ha svelato in uno scoop che il governo statunitense mesi fa aveva sventato un complotto per uccidere Pannun e aveva poi comunicato al governo indiano il sospetto di un suo coinvolgimento. Il primo avviso a New Delhi risale a subito dopo la visita del premier indiano Narendra Modi a Washington, lo scorso giugno. Le autorità indiane si mostrarono allora “sorprese e preoccupate”. Poi, durante il G20 di New Delhi a settembre, il presidente statunitense Joe Biden aveva sollevato la questione con Modi, un leader corteggiato dall’occidente come alleato in Asia contro la Cina ma sempre più impresentabile.

Poco dopo il vertice di New Delhi si era aperta la crisi diplomatica ancora in corso tra India e Canada: il premier canadese Justin Trudeau aveva accusato pubblicamente il governo indiano di essere dietro l’omicidio di un altro attivista sikh, Hardeep Singh Nijjar, cittadino canadese che come Pannun si batteva per una nazione sikh indipendente dallo stato indiano del Punjab, dove il 58 per cento della popolazione è di religione sikh, ed era ritenuto dalle autorità di New Delhi un terrorista. A giugno nella British Columbia Nijjar era stato freddato da due sicari col volto coperto.

Della crisi tra Ottawa e New Delhi avevamo parlato all’epoca in questa newsletter, dove spiegavamo anche cos’è il movimento indipendentista sikh e perché la loro storia è traumatica. Dopo l’omicidio di Nijjar, racconta Sevastopulo, Biden aveva informato alcuni alleati del complotto sventato contro Pannun, consapevole che se la storia fosse diventata di dominio pubblico i dubbi sull’affidabilità dell’India come partner nella strategia di contenimento della Cina nell’Indo-Pacifico sarebbero aumentati. Washington riceve continui appelli dagli attivisti per i diritti umani in India, ma per il consigliere statunitense per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, quella tra India e Stati Uniti è “una delle relazioni che definiscono i 21° secolo”.

Ora le rivelazioni del Financial Times, confermate dal consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, aprono per Washington una questione imbarazzante che, come nel caso del Canada con Nijjar, riguarda la sovranità nazionale. Per ora New Delhi si è limitata a far sapere che “sta esaminando gli input sulla sicurezza forniti dagli Stati Uniti”.