In questi giorni i due panda giganti che da dodici anni erano in prestito allo zoo di Edimburgo tornano in Cina perché il contratto di dieci anni stipulato con l’agenzia di Pechino che gestisce i prestiti è scaduto. La notizia ha suscitato grande clamore e tristezza perché i panda erano diventati delle celebrità: è un fenomeno che si ripete più o meno ovunque ci sia uno zoo con degli esemplari in prestito. I mezzi d’informazione li seguono come fossero delle star, dedicano servizi alle loro abitudini, seguono passo passo i tentativi di farli accoppiare o, come nel caso della coppia di Edimburgo, d’inseminazione artificiale. Lo scorso gennaio ai cancelli dello zoo di Ueno, a Tokyo, c’erano tremila persone in fila dall’alba per salutare Xiang Xiang, la femmina di panda nata lì nel 2017 da una coppia in prestito che, con due anni di ritardo a causa della pandemia, stava per partire alla volta di una riserva cinese. Come da contratto, infatti, gli eventuali figli degli esemplari prestati sono di proprietà della Cina.

Sono decenni che Pechino usa i panda come strumento diplomatico. La prima volta, racconta Sixth Tone, fu nel 1941, quando Soong Mei-ling, la moglie del leader della Repubblica cinese Chiang Kai-shek, donò due panda allo zoo del Bronx in segno di gratitudine per l’assistenza statunitense durante la seconda guerra sinogiapponese. Con la nascita della Repubblica popolare cinese nel 1949, Pechino cominciò a lasciar cadere, o attivamente rifiutare, le richieste dei paesi capitalisti. Un po’ per privilegiare le richieste delle nazioni amiche in nome della solidarietà socialista, un po’ perché all’epoca i panda non vivevano nelle riserve e catturarli non era così semplice.