Stare a letto, non cambiare l’aria nella stanza, non ingerire alimenti crudi o freddi, lavarsi il meno possibile, in particolare i capelli, astenersi dai rapporti sessuali: tutto questo per un mese circa dal giorno del parto. Nonostante non ci siano riscontri scientifici sulla loro efficacia, le prescrizioni tradizionali per le puerpere in alcuni paesi dell’Asia orientale sono ancora molto seguite.

In Cina il periodo di isolamento si chiama zuoyuezi, “mese seduto”, e in genere sono le madri o le suocere delle partorienti ad accudire il neonato e ad assisterle, assicurandosi che oltre a rispettare i divieti si nutrano con gli alimenti più indicati per il periodo.

In Corea del Sud le cure post parto, sanhujori, prevedono una dieta che includa la miyeok guk, una zuppa di alghe e manzo ritenuta un toccasana fondamentale, e durano in genere 21 giorni, tanto serve al corpo di una donna per riprendersi, almeno secondo la tradizione. Nel paese dove nascono meno bambini al mondo – questa settimana il governo di Seoul ha annunciato che nel 2023 si è ha toccato il record negativo di nascite – e dove la famiglia estesa è un ricordo del passato, le poche donne che partoriscono scelgono di trascorrere l’isolamento post parto in centri specializzati.