Aveva fatto ricerche online, visto decine di video e scoperto che quei fenomeni, con cui i suoi familiari dovevano misurarsi, erano collegati al cambiamento climatico. Doveva fare qualcosa. E dopo aver organizzato gli scioperi degli studenti per il clima nella sua città, insieme a sette coetanee citò in giudizio “a nome di tutti i giovani australiani” Sussan Ley, titolare del dicastero dell’ambiente del governo conservatore di Scott Morrison in procinto di approvare l’espansione di una miniera di carbone nello stato del New South Wales.

La class action, nota come “Sharma v ministero dell’ambiente”, finì in primo grado a favore delle giovani attiviste. Il tribunale riconobbe il principio del duty of care, cioè il dovere della ministra di proteggere le giovani generazioni dai danni del cambiamento climatico, che progetti come quello della nuova miniera avrebbero aggravato. Due anni dopo, però, il governo fece appello e vinse. Non perché secondo la corte non sussistesse il dovere di proteggere i giovani, ma perché non toccava a un tribunale stabilire un principio simile, era compito del parlamento. Per Sharma e le compagne fu una doccia fredda, ma ormai la via era tracciata.

Arrivata a Canberra per studiare legge, Sharma ha trovato come alleato un senatore del suo collegio, l’indipendente DavidPocock, che si è fatto promotore di una proposta di legge elaborata insieme a lei. Le ragioni di Sharma e delle sue compagne, che fanno campagna per promuovere la proposta dalla stanza del dormitorio universitario dove la ragazza vive, non fanno una piega: “Alla fine sono i giovani a dover sopportare il peso del cambiamento climatico. E se i nostri interessi non sono presi in considerazione, non possiamo essere certi che avremo la possibilità di godere di ciò che il mondo può offrirci nello stesso modo in cui lo hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto”.