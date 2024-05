Alla scuola elementare Tsukado di Setagaya, un piacevole quartiere residenziale nella parte ovest di Tokyo, un comitato di quattro alunni del sesto anno (in Giappone la scuola primaria dura sei anni) controlla le scarpe lasciate negli scaffali all’ingresso dell’edificio dai compagni del primo, ognuno in corrispondenza dell’etichetta con il suo nome. In base al modo più o meno ordinato in cui sono state riposte, il comitato assegna un voto a ciascuno e lo scrive su un foglio appeso alla scarpiera. In generale le scarpe sono perfettamente allineate, ma qualche eccezione c’è, e viene debitamente fotografata.

L’esame fa parte di un rito quotidiano nella vita della Tsukado che all’inizio dell’anno scolastico vede i più grandi assistere i più piccoli e insegnargli come svolgere le molte attività previste dal curriculum oltre alle materie di studio: dare il buongiorno dagli altoparlanti, portare da mangiare ai conigli, sistemare il sapone nei bagni dov’è finito, pulire l’aula e i corridoi (nelle scuole giapponesi non ci sono i bidelli), servire ai compagni il pranzo da consumare in aula, ognuno al proprio banco, insieme all’insegnante, in un lasso di tempo preciso scandito da un timer su uno schermo.

Tutti contribuiscono alla vita collettiva della scuola, tutti svolgono un compito e sono spronati a farlo al meglio. È qui che si formano i futuri componenti della società giapponese, quella dove i treni spaccano il minuto, dove non si gettano cartacce o mozziconi per terra, dove al prossimo ci si rivolge in modo cordiale e rispettoso. Ed è per rispondere alla domanda “ma come fate?” dei molti stranieri che gliel’hanno posta che Ema Ryan Yamazaki, documentarista cresciuta a Osaka da padre giapponese e madre inglese, ha realizzato The making of a Japanese, seguendo per un intero anno alunni e insegnanti della Tsukado.