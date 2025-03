Li hanno portati via in piena notte a bordo di sei furgoni con i vetri oscurati scortati da auto della polizia. Quarantotto uiguri, arrivati nel 2014 dalla Cina nella speranza di raggiungere la Turchia e da allora rinchiusi in un centro di detenzione per migranti di Bangkok, sono atterrati a Kashgar, nella regione autonoma cinese dello Xinjiang, qualche ora dopo.

Se per più di undici anni quei detenuti, parte di un gruppo di trecento persone arrestate nella giungla al confine con la Malaysia mentre cercavano di entrare nel paese, non sono stati consegnati alle autorità cinesi, che pure li reclamavano, è proprio per le pressioni di Washington su Bangkok. Quando a gennaio è stato confermato segretario di stato, Marco Rubio si è impegnato a premere sul governo tailandese perché non rimandasse in Cina i 48 uiguri (il fatto che nel frattempo a casa sua la deportazione degli immigrati illegali sia già cominciata di certo non ha aiutato a rendere convincenti le sue parole).

Ma un paio di settimane fa la premier thailandese Paetongtarn Shinawatra è stata in visita ufficiale a Pechino e lì ha incontrato il presidente Xi Jinping. Il tema centrale e più urgente del vertice è stato il contrasto ai cosiddetti scam center, i centri che ormai costellano diversi paesi del sudest asiatico in cui eserciti di schiavi vengono addestrati e costretti a truffare gente in tutto il mondo. Gli affari sono controllati per lo più dalla criminalità cinese e hanno tra le vittime molti cittadini cinesi. Per Pechino si tratta dunque di una priorità. Il 13 febbraio, pochi giorni dopo il rientro di Shinawatra dalla Cina, le forze armate tailandesi hanno fatto una retata in alcuni centri delle truffe in Birmania, liberando 250 persone provenienti da venti paesi diversi. L’operazione è stata chiaramente una diretta conseguenza della visita a Pechino della prima ministra.

Pechino e Bangkok festeggiano quest’anno cinquant’anni di relazioni diplomatiche e a detta del presidente cinese i rapporti tra i due paesi devono rafforzarsi alla luce dei “cambiamenti senza precedenti” in atto. Durante l’incontro Xi Jinping ha parlato di un nuovo progetto ferroviario tra i due paesi (la Thailandia ha appena approvato la costruzione della seconda parte della ferrovia per l’alta velocità, un progetto da 10 miliardi di dollari, che collegherà Bangkok con Kunming, in Cina, e che fa parte degli investimenti di Pechino nel paese). I due leader hanno discusso anche di cooperazione nel campo dei veicoli elettrici (la Thailandia è un mercato emergente per il settore) e in quello turistico.