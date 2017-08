La Libia ha ancora spazio per la bellezza

Lui però ha preferito buttarsi a capofitto nella ricerca, stuzzicando l’orso e pretendendo risultati immediati. Non ha provato il mio metodo perché non aveva tempo. È vero che io mangio in fretta e mi innamoro e mi disinnamoro in fretta, ma quando si parla di alcuni ambiti qui è meglio prendersela comoda.

Ho accettato di incontrarlo e di aiutarlo nella sua ricerca. Il punto è che secondo me per avvicinarsi alle milizie e/o agli ufficiali libici occorre imitare i biologi che studiano la fauna selvatica e limitarsi a osservare, con calma e pazienza, finché un bel giorno gli animali ti permettono di avvicinarti un po’ di più e magari cominciano a comportarsi in modo naturale.

In cerca di risposte e guai “Tu sei pazzo”, mi ha detto poco tempo fa un giornalista italiano. L’ho preso come un complimento, e in realtà era anche meglio di così, perché proveniva da un giornalista giunto a Tripoli in cerca di risposte e guai.

Quando si cerca la bellezza, però, la cosa divertente è proprio la ricerca; la capacità di continuare a cercare la bellezza qui è una necessità, un importante fattore di sopravvivenza, naturalmente accanto al talento di nascondersi sotto gli occhi di tutti. Meglio non dimenticare che se continuo a scrivere è solo perché i cattivi non leggono, quanto meno non in italiano.

Mi piace il titolo del quarto album dei Seether, Finding beauty in negative spaces. All’epoca ho pensato che descrivesse bene me e la Libia. Oggi è più difficile trovare la bellezza, gli spazi negativi si fanno sempre più vasti e noi continuiamo a distruggere tutto ciò che è bello. Non abbiamo fatto altro che cambiare bandiera e inno nazionale e rimpiazzare un tiranno con troppi altri.

Eravamo seduti l’uno di fronte all’altro nell’atrio dell’albergo e discutevamo. Stavo cercando di prendere una decisione quando mi è caduto l’occhio sul calendario piegato appoggiato tra noi due sul tavolo. C’era il nome dell’albergo, e tra questo e i mesi c’era una frase scritta a stampatello: “Your home in Libya”, casa tua in Libia. Ho sorriso e ho tirato fuori il telefono per scattare una foto, nel bel mezzo di una conversazione seria; forse avrà pensato che sono pazzo (e stavolta non sarebbe stato un complimento). Ho spiegato che mi ricordava il titolo di un film realizzato da una persona molto speciale per me.

Non gli ho detto che mi era sembrato di sentire questa persona speciale darmi un consiglio molto concreto: “Non dimenticare che quando il lavoro sarà finito non farai le valigie per andartene a casa, non volerai via lasciandoti tutto il caos alle spalle, questa è casa tua”.

Ho deciso di aiutarlo fino a un certo punto. Forse avevamo lo stesso obiettivo, ma avevamo prospettive diverse: “Se io ti convinco del fatto che la luna è d’argento, scriveremo una poesia, se tu convinci me del fatto che la luna è d’oro, scriveremo una poesia. Se manteniamo le nostre differenze, scriveremo due poesie” (Ahlam Mostaghanemi). Aspetterò di vedere la sua poesia, la mia è stata scritta da un poeta diverso.

Un matrimonio libico

Più tardi quella sera – dopo una piccola avventura – gli ho chiesto se volesse partecipare a un matrimonio libico, e lui mi ha risposto che aveva visitato molti paesi arabi e che aveva visto già parecchi matrimoni nel corso dei suoi viaggi. Non potevo costringerlo a venire con me, anche se avrei avuto la scusa perfetta per andarmene prima: avrei detto che i miei amici italiani erano stanchi e dovevo riaccompagnarli.

I miei amici – come molti altri libici di questi tempi – hanno organizzato una breve cerimonia di nozze di tre giorni. Di solito a questo punto i miei amici non libici mi chiedono: scusa, ma quanto durano di solito i matrimoni libici?

Innanzitutto, c’è la risposta sintetica a questa domanda: i matrimoni tradizionali libici durano dai sette a dieci giorni, e relative notti. A quel punto mi accendo una sigaretta e comincio a sezionare questi matrimoni in elementi più semplici. I matrimoni libici infatti possono essere più complicati della nostra situazione politica. Ogni notte e ogni giorno del matrimonio si svolge un particolare rituale tradizionale che richiede un abbigliamento specifico.

Sebbene di questi tempi siano in molti a preferire una cerimonia breve, le tradizioni più importanti vengono salvaguardate. Quando si tratta di tradizioni noi libici siamo così orgogliosi, e amiamo mescolare matrimoni vecchi e nuovi, moderni e tradizionali. Oggi cercherò di parlare di alcuni di questi matrimoni secondo le tradizioni tripoline.