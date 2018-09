Perché a Tripoli è tornata la guerra

C’è una stagione per tutto e un tempo per ogni attività sotto il cielo di Tripoli. C’è il tempo in cui si cerca di ammazzare il tempo, e il tempo in cui si cerca di non farsi ammazzare. Durante i black out abbiamo lunghe ore da far passare, durante i combattimenti cerchiamo di restare incolumi. A volte sono solo piccoli scontri, altre volte scoppia una guerra tra milizie in grado di modificare la mappa del potere.

Alla fine dei violenti scontri del 2014, l’alleanza di milizie Alba libica è riuscita a cacciare dalla capitale le fazioni armate originarie della città di Zintan. Alba libica era formata da diversi gruppi su base tribale e regionale, provenienti in gran parte dalle città di Misurata, Tripoli, Garian, Sabrata e Zawiya. Gli alleati avevano diverse affiliazioni politiche e religiose, per non parlare di quelle dei loro comandanti, che venivano da ambienti diversi: dalla Fratellanza musulmana al madkhalismo al Gruppo dei combattenti islamici libici. Tra loro c’erano anche ex tassisti e spacciatori di droga.

Un’alleanza di quel genere era possibile per le stesse ragioni che nel 2011 avevano spinto i ribelli, e i loro sostenitori a livello internazionale, a combattere insieme durante la guerra civile: avevano un nemico comune, che odiavano più di quanto si odiassero tra loro. Venuto meno quell’obiettivo, sono emersi i conflitti e le rivalità.

Quando nel 2014 la città di Tripoli è stata divisa in sfere d’influenza, molti gruppi che facevano parte di Alba libica sono stati esclusi dalla spartizione. Ad aggiudicarsi la parte del leone sono state le milizie di Misurata e quelle di Tripoli. I gruppi armati provenienti dalle città dell’ovest sono rimasti lontano dalla capitale o sono tornati alle loro attività. A Sabrata, per esempio, si sono concentrati sul traffico di esseri umani e sulla protezione degli impianti per l’estrazione di petrolio e gas. A Zuwara hanno fatto lo stesso in scala ridotta, mentre esercitano un controllo totale sul confine con la Tunisia, attraverso il quale contrabbandano carburante e alcolici.