In Libia fioccano le notizie false

Ci sono tre stagioni a Tripoli: l’estate normale, l’estate calda e l’inverno. In rare occasioni, cade qualche fiocco di neve sulle alture occidentali e in alcune città della Libia orientale. A Tripoli è nevicato nel 2012, e la città è rimasta leggermente imbiancata per una sola notte. Credo di essere stato l’unico a non averla vista.

Mi sono svegliato il giorno dopo e ho visto le foto di gente che giocava nella neve, qualcuno aveva perfino costruito un pupazzo di neve, o quanto meno ci aveva provato. Il risultato era un pupazzo informe, forse per mancanza di esperienza. È nevicato anche a dicembre del 2014, mentre mi trovavo in Tunisia per un lavoro.

Alla fine del febbraio 2018 era nevicato a Roma, e pare sia un evento raro. Pochi giorni dopo sarei arrivato in Italia, perciò avevo mandato un’email a Internazionale chiedendo se fosse possibile far resistere la neve ancora per qualche giorno, fino al mio arrivo: era stato più facile chiedere questo che fare pressioni per avere il visto, pochi giorni prima. È stato un vero miracolo se l’ho ottenuto. La neve si era sciolta poco prima del mio arrivo, anche erano riusciti riuscita a catturarla per me in una foto scattata dalla redazione. Per qualche motivo nessuna città in cui sono stato ha mai indossato per me il suo abito bianco. Arrivo troppo presto o troppo tardi, io e la neve non siamo mai contemporaneamente nello stesso posto.

A caccia di pioggia

Nonostante il mio desiderio irrealizzato di camminare su una superficie bianca, sono contento che non nevichi a Tripoli, non riusciremmo a sopravvivere a una settimana nella neve. Dipendiamo interamente da condizionatori a due comandi, cose come il riscaldamento centralizzato non esistono. Un acquazzone di mezz’ora basta a trasformare la città in una specie di Venezia, l’acqua straripa dalle strade e l’unica autostrada della capitale diventa un fiume. Ci ritroviamo intrappolati in casa, sempre più fredda a causa delle interruzioni di energia elettrica.

Eppure mi piacciono i rari rovesci nel nostro cosiddetto inverno, perciò quando lo scorso dicembre le previsioni hanno annunciato “vento con possibilità di pioggia” ho deciso di andare a caccia di pioggia.

Stavo per uscire quando il mio amico mi ha chiamato chiedendomi di accompagnarlo a fare un giro per negozi. Da almeno due anni, dopo il suo fidanzamento, lo vedevo sempre meno. Anche se è un insegnante di inglese, per sei giorni alla settimana ha dovuto fare dei lavori extra per potersi permettere il matrimonio. Alla fine è riuscito a prendere in affitto una casa e ad arredarla. Mancavano solo gli ultimi dettagli, aveva anche fissato il giorno del matrimonio, il 31 dicembre.