Secondo Jonathan Lee, del Centro europeo per i diritti dei rom (Errc), la volontà di farsi vaccinare delle popolazioni romanì è molto bassa in tutta Europa e la maggior parte dei governi non sembra preoccuparsi molto di loro. In Slovacchia sono state create unità mobili per raggiungere comunità isolate, ma altri paesi non hanno prestato molta attenzione ai rom.

Questo nonostante le linee guida della Commissione europea invitino gli stati membri a dare la priorità ai gruppi vulnerabili sul piano socioeconomico, una categoria che include le popolazioni rom di ogni paese europeo. Come dice Lee: “All’interno e all’esterno dell’Ue, è sconfortante vedere a che punto i rom siano trascurati nella campagna vaccinale, un po’ come sono stati trascurati durante tutta la pandemia. Le autorità europee hanno inoltre ignorato i rom quando sono state introdotte misure d’emergenza”.

Sono state adottate misure finanziarie per sostenere alcuni gruppi sociali e il mercato del lavoro, ma i rom europei e le persone che vivono in condizioni di profonda povertà non hanno ricevuto aiuti o sovvenzioni. Inoltre, ci sono state azioni esplicitamente discriminatorie contro i rom in Bulgaria, Slovacchia e Romania, dove sono diventati capri espiatori e stigmatizzati come un rischio per la salute pubblica.

Germicidi dagli elicotteri

Gli attivisti bulgari, per esempio, hanno riferito all’Associated Press un caso in cui villaggi a maggioranza rom sono stati irrorati da elicotteri e aerei con migliaia di litri di germicida usato per le piante. Radoslov Stoyanov, rappresentante del Comitato Helsinki per i diritti umani in Bulgaria, sostiene che questi episodi sono stati ovviamente motivati dal razzismo, poiché solo i villaggi con una numerosa popolazione rom sono stati “disinfettati” con simili metodi.

A maggio due esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno inviato una lettera aperta al governo bulgaro chiedendogli di cessare le operazioni di polizia legate alla pandemia nei villaggi e negli insediamenti rom, e di porre fine alla pratica dei discorsi di odio contro di loro, dopo che il leader di uno dei partiti nazionalisti aveva definito le comunità rom nidi di infezione.