Il 27 marzo la regione più popolosa della Finlandia è stata isolata dal resto del paese. Il giorno dopo gli abitanti dell’Usimaa – la regione che comprende la capitale, Helsinki, e dove si erano registrati oltre metà dei 1.300 casi di Covid-19 individuati fino ad allora – hanno scoperto che le arterie principali erano state disseminate di posti di blocco presidiati in forze dalla polizia per impedire a chiunque di entrarvi o uscirne. Probabilmente gli agenti di polizia si accorgeranno di essere attentamente osservati. A fotografarli e intervistarli, però, non saranno giornalisti, bensì i dipendenti del Museo nazionale della Finlandia, impegnati nel tentativo di cogliere in tempo reale il momento storico che stiamo vivendo.

In tutto il mondo, l’emergenza scatenata dalla pandemia di coronavirus ha messo in stato di massima allerta i medici e gli operatori sanitari, ma ha dato da fare anche a un manipolo di studiosi e di curatori dei musei di tutta Europa, incaricati di seguire in tempo reale gli eventi e le conseguenze della crisi. Molti di loro non sanno né come né quando sarà impiegato il frutto del loro lavoro, ma credono che in futuro quelle informazioni interesseranno ai musei – e ai loro visitatori.

Il fenomeno non riguarda solo la Finlandia: anche musei danesi, sloveni e svizzeri, fra gli altri, si stanno adoperando per documentare l’emergenza coronavirus sotto aspetti diversi: c’è chi chiede ai concittadini di tenere un diario della loro vita quotidiana in isolamento, e chi raccoglie oggetti capaci di rappresentare questo momento storico.

Registrare le impressioni

Maria Hagstrup, curatrice del Museo comunale di Vesthimmerland, in Danimarca, insieme a un collega ha cominciato a scattare foto – a distanza di sicurezza – dei negozi chiusi e delle strade deserte e a raccogliere testimonianze di prima mano del paese in isolamento. “Di solito pensiamo al museo come a un luogo pieno di oggetti esposti in teche di vetro”, ha dichiarato Hagstrup in un’intervista. “Invece adesso abbiamo la possibilità di registrare le impressioni delle persone in tempo reale, ancor prima che possano rifletterci sopra”.

Con il supporto del comune, il museo ha lanciato un appello ai cittadini tramite i social network: mandateci le vostre storie di vita vissuta durante la pandemia. Finora le testimonianze sono arrivate soprattutto per email: c’è il dentista che ha dovuto chiudere lo studio, la coppia di anziani preoccupati per il figlio autistico, il bambino che studia a casa e spiega che effetto fa avere la mamma per maestra. Il titolare di una piccola azienda ha persino inviato una poesia.