A Malta nasce il movimento per il diritto all’aborto

Non molto tempo fa Maria Borg era in piedi assieme ad altre cinque donne davanti alla sede del primo ministro, con in mano un cartello su cui si leggeva: “Benvenuti a Malta, dove donne e ragazze sono solo incubatrici”.

Le donne, che facevano parte del collettivo Voice for choice, davano il benvenuto ai leader europei, tra cui il francese Emmanuel Macron e lo spagnolo Pedro Sánchez, che partecipavano a un vertice dell’Unione europea meridionale. Le donne sono state in piedi in silenzio sotto il caldo sole mediterraneo per più di due ore, durante le quali molte persone, spesso turisti, si sono fermate per manifestare il loro supporto. La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming su Facebook ed è stata raccontata da tutti i principali mezzi d’informazione locali.

A chiunque non sia di Malta questa manifestazione potrà sembrare insignificante. Tuttavia per l’isola, una roccaforte della chiesa cattolica, è stata fondamentale, una delle poche proteste per il diritto all’aborto nella storia del paese.

Risposta abbastanza positiva

Prima della protesta Borg non aveva mai preso posizione pubblicamente per il diritto a interrompere una gravidanza, e non era sicura di come avrebbero reagito la sua famiglia e i suoi amici, che invece erano contrari, quando avrebbero visto il suo volto nelle foto circolate poche ore dopo sui social media. La loro risposta, ci racconta, è stata invece in larga misura positiva, anche se in rete le cose sono andate diversamente. Un commento su Facebook minacciava di “sparare in testa a queste troie, una a una, una di fronte all’altra”. Il riferimento era alle sei manifestanti.

“All’inizio ero nervosa”, racconta Borg, 22 anni, che usa uno pseudonimo per timore di aggressioni e ripercussioni in rete. “A Malta hai paura di dire che sei a favore del diritto di scelta. Ma credo in questa causa e volevo agire. Questi altri paesi presenti per il vertice hanno combattuto per l’aborto negli anni sessanta e settanta. Devono sapere che cinquant’anni dopo qui da noi questo diritto non esiste ancora”.