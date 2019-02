Cosa non torna nell’analisi costi-benefici sulla Tav

Lasciamo per un momento da parte i quasi trent’anni di opposizioni e resistenze di massa, i cantieri occupati, i lacrimogeni, gli abitanti della val di Susa arrampicati sui tralicci e anche il gruppo di donne che a Torino ha organizzato diverse mobilitazioni a favore dell’opera. Insomma, lasciamo da parte trent’anni di battaglie e di lacerazioni provocate dalla Nuova linea ferroviaria Torino – Lione, più nota come Tav (treno ad alta velocità), e cerchiamo di rimettere in fila i dati.

L’occasione viene dall’analisi costi-benefici voluta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, affidata a una commissione di sei esperti – tra cui Pierluigi Coppola, l’unico che non ha sottoscritto le conclusioni – e presieduta dall’economista Marco Ponti.

Dopo molte anticipazioni e speculazioni, il dossier è stato pubblicato dal ministero. E traccia un bilancio negativo: calcola che i costi dell’opera superano i benefici di sette miliardi di euro previsti nell’ipotesi definita “realistica” (le altre oscillano tra un minimo di 5,7 e un massimo di 8 miliardi).

Dai passeggeri alle merci

Il computo dei costi e dei ricavi forse non esaurisce la questione: ma vediamo intanto questi conti. Tutto ruota intorno alle previsioni di traffico, e soprattutto del traffico merci. Trent’anni fa infatti la linea ferroviaria veloce era pensata per i passeggeri, per connettere Torino alla rete grande vitesse francese (per questo è rimasta la sigla Tav, ormai impropria); del resto è allora che anche in Italia si progettavano linee veloci per “accorciare” la penisola. Poi l’accento è passato dai passeggeri alle merci, con un sistema misto “ad alta capacità”.

Ormai l’argomento di chi sostiene la nuova opera è che il traffico merci è in aumento, e che rafforzare la Torino-Lione è indispensabile per rafforzare i collegamenti, stare al passo con l’innovazione tecnologica e realizzare l’obiettivo europeo di trasferire il trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia, con vantaggio per i consumi energetici, la congestione stradale, l’inquinamento e le emissioni di gas di serra. Molto ragionevole: ma il traffico sulla direttrice Torino-Lione giustifica un tale investimento?

Il progetto Tav, dopo le successive revisioni, si concentra ormai su un traforo di 21 chilometri tra Bussoleno in Italia e Saint-Jean-de-Maurienne in Francia. La tratta oggi è di 87 chilometri, e scenderebbe a 66 chilometri. La riduzione di tempo e costi per il servizio merci porterebbe a un risparmio di sette euro a tonnellata; i passeggeri guadagnerebbero circa un’ora sul percorso da Torino a Lione.

Due ipotesi

La commissione presieduta da Ponti ha considerato due ipotesi di traffico. Una riprende le previsioni formulate nel 2011 e nel 2017 dall’osservatorio sulla Torino-Lione istituito dalla presidenza del consiglio, basate su due assunti: che il traffico merci complessivo aumenti del 2,5 per cento ogni anno nei prossimi trent’anni; e che la nuova ferrovia assorba da un lato il 18 per cento del traffico di merci che oggi passa attraverso i passi del Sempione e del Gottardo verso la Svizzera, e dall’altro un terzo di quello che transita per Ventimiglia e per il traforo del Frejus verso la Francia.

Secondo questa ipotesi, il traffico merci su rotaia dovrebbe passare da 2,7 milioni di tonnellate all’anno nel 2017 a 51,8 milioni di tonnellate nel 2059: una crescita di circa venti volte. Inoltre, il traffico di passeggeri su “lunga distanza” passerebbe da 700mila a 4,6 milioni di persone, e quello regionale raddoppierebbe da 4 a 8 milioni.